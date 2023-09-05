"Невже не можна переговорами все вирішити": блогерка-мільйонниця Тетяна Коряк розлютила українців словами про війну

З Кіпру фітнес-тренер говорить про те, що не треба брати в руки зброю

Учасниця телешоу та блогер із Харкова Тетяна Коряк потрапила у скандал через висловлювання про війну. Нещодавно ще одну блогерку-мільйонницю, Юлію Вербу, розкритикували за демонстрацію в соцмережах свого лакшері-життя та відсутність у блозі реалій, в яких зараз живе Україна.

А Тетяна Коряк, відома як Корячка, викликала гнів користувачів своїми словами про українських чоловіків, котрі зі зброєю в руках захищають свою країну від окупації державою-агресором росією. У своєму Instagram вона назвала війну "брудними іграми політиків", спитала "невже переговорами не можна все вирішити" і заявила, що навіть якби була чоловіком, не брала б до рук зброю.

Про те, що Україна захищає свої міжнародно визнані кордони від країни-терористки, блогерка не замислилась. А у відповідь на повідомлення користувачки про те, що її дитина щодня плаче за татом, який на фронті, вона запитала, чи доброволець він.

"Ваш чоловік добровільно пішов воювати, чи його забрали? Їли добровільно, тоді не розумію хейту. Якщо його забрали, то претензії до того, хто забрав. Ми не зобов’язані так само робити та жити, як ви! Коли ви вже це зрозумієте? Якщо у мене складні періоди в житті, всі повинні страждати?, — написала блогерка. Чи назвала вона терористичну війну росії проти України, в якій гинуть українські захисники, "складним періодом у житті" — вирішувати вам.

Також вона видала, що люди, які добровільно йдуть боронити свою країну, мислять однобоко. Користувачі Twitter підозрюють, що ці висловлювання є результатом оплачуваної роботи з просування російської пропаганди на мільйонну аудиторію.

Раніше ми писали, що популярний блогер, професійний велосипедист Василь Капущак перейшов на українську, не побоявшись глузувань росіян. Один із них навіть випустив маніпулятивний ролик про те, що нібито після цього впали перегляди — а насправді було зовсім не так.