Українські пісні в YouTube стали слухати вшестеро більше, ніж до війни

Кількість українських пісень у сотні найкращих за півтора року зросла з 10 до 65

У щотижневих чартах українського YouTube у 2021 році частка російськомовних композицій складала 75%, а українською була лише кожна десята пісня. Однак після початку повномасштабної війни росії проти України ситуація кардинально змінилася, і вже до кінця 2022 року російська музика стала непопулярною, і не лише в Україні.

За підрахунками ЕП, кількість україномовних артистів у вітчизняних чартах у 2022 році зросла з 40 до 135. Кількість їхніх пісень у топ-100 збільшилася з 10 до 55, а у 2023 році – до 65.

Українські виконавці збільшили не лише кількість місць у рейтингу, а й кількість переглядів. Так, 2021 року в Україні контент російською переглянули майже 1,5 млрд разів, українською — лише 194 млн. У січні-серпні 2023 року спостерігається зовсім інша картина:

російськомовний контент — 148 млн;

україномовний контент — 812 млн.

Частка пісень у тижневих хіт-парадах Youtube залежно від мови виконання

Графік: Економічна правда

Не в останню чергу, звісно, на це вплинула ситуація із музичними сервісами. Основним інструментом просування на стрімінгових платформах є плейлисти, які створюють регіональні офіси Spotify, Apple Music та YouTube Music у москві. Тому плейлисти містили переважно російськомовні пісні. Ці компанії закрили свої офіси у рф, а YouTube призупинив монетизацію для користувачів із росії.

За підрахунками видання Texty, у перші шість місяців повномасштабної війни Ані Лорак жодного разу не потрапила до топ-30 виконавців, хоча раніше запроданка часто посідала високі позиції. Така сама ситуація зі Світланою Лободою, яка до військового вторгнення була в українських чартах.

Варто зазначити, що ці показники все ж таки не повною мірою відображають ситуацію в країні за віковим зрізом. Дані стрімінгів, напевно, не в повному обсязі враховують переваги старшого покоління, яке не сидить у Youtube та інших стрімінгах.

Раніше ми розповідали, що коли Ані Лорак стала суддею в музичному шоу в росії, проти неї почали волати навіть росіяни. За посиланням ви можете переглянути скріншоти гнівних коментарів.