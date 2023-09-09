Забудьте про наліт та іржу: у чому замочити виделки та ложки, щоб знову сяяли як нові

Відмінний лайфхак для очищення столових приборів у домашніх умовах

З часом ложки та виделки можуть стати брудними, на них можуть накопичитися залишки їжі або навіть з’явитися іржа. Звичайні мийні засоби часто не є ефективними для очищення столових приборів від таких забруднень. Однак це не означає, що потрібно купувати нові прилади, оскільки існує простий спосіб привести їх до ладу.

Для усунення цієї проблеми можна скористатися простою хитрістю, для якої вам знадобляться три поширені кухонні засоби. Цей метод підходить як для столових приборів зі срібла, так і для ложок та виделок, виготовлених із нержавіючої сталі, пише santeplusmag.

У чому замочити ложки та виделки

Для початку, нагрійте два літри води та внесіть до неї дві столові ложки солі, а також рівну кількість харчової соди та лимонної кислоти. Перемішайте всі компоненти, доки вони повністю не розчиняться. Потім помістіть прибори у цей розчин і залиште їх там на 30 хвилин. Після цього обережно вийміть і протріть їх чистим рушником.

Якщо прибори сильно забруднені, можна додати 2 столові ложки гірчичного порошку. У такому разі час замочування має бути збільшений до 50 хвилин.

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