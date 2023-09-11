Просто намажте гірчицею кришки банок і забудете відразу про давню проблему

Приголомшлива порада досвідчених кулінарів

Кулінари заготовляють на зиму овочі, ягоди, фрукти, зелень. Завжди хочеться зробити багато варення та овочевих закруток на зиму.

Однак потрібно не лише закрити хрусткі огірочки та смачну аджику, а й зберегти їх. Часто бувають ситуації, коли сім’я відкрила велику трилітрову банку із господині відкрила 3-літрову банку з помідорами, але не може відразу все з’їсти. Разом з Ukr.Media розповімо про одну дивовижну хитрість, яка допоможе зберегти навіть відкриту банку з консервацією якомога довше.

Як зберегти відкриту консервацію

Ви можете здивуватись, але для більш тривалого зберігання овочів у відкритих банках на кришку потрібно нанести шар звичайної гірчиці. Завдяки властивостям цього продукту банки не зіпсується і довгий час залишається свіжим. Ви зможете ласувати улюбленими кабачками довгий час.

Для збереження відкритих солінь можна користуватися гірчицею трохи інакше. Додайте у відкриту банку з огірками або помідорами 1 чайну ложку сухої гірчиці — і розсіл вийде смачніше і пікантніше, а самі овочі довгий час не зіпсуються.

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки часу може зберігатись консервація. Готуйте та їжте із задоволенням!