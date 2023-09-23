Картопляне пюре буде вдвічі смачнішим: як готує страву відомий шеф-кухар

Так пюре готують у дорогих ресторанах

Що може бути смачніше за картопляне пюре, яке просто тане в роті? Його ми готуємо на гарнір до святкового столу або до сімейної вечері.

Однак не завжди картопляне пюре виходить ніжним та повітряним. Разом із шеф-кухарем Євгеном Клопотенком розповімо, що додати у пюре для ідеального смаку.

Як приготувати ідеальне картопляне пюре.

Обов’язково вибирайте картоплю з максимальним вмістом крохмалю. Як це визначити? По м’якоті — вона має бути жовтого кольору.

Обов’язково очистьте картоплю від шкірки та "вічок". Якщо бачите потемніння або інші пошкодження, їх також відріжте.

Нарізана картопля має бути однакового розміру і чим менше шматочки, тим швидше продукт буде готовий. Для збереження вітамінів картоплю краще відправити в киплячу воду на середній вогонь, не перемішувати та накрити кришкою.

При варінні картоплі можна додавати спеції. Продукт можна варити з часником, очищеною цілою цибулею, декількома листочками лаврового листа (але не багато), запашним перцем або перцем-горошком.

Заправка для картоплі має бути теплою. У пюре можна додавати молоко та масло, сметану, вершки та йогурт, і навіть кокосове масло. Картопляному пюре також ніколи не завадить вершкове масло. В ідеалі його має бути 200 грамів на кілограм картоплі.

А із вчорашнього пюре можна приготувати незвичайні оладки за рецептом "Телеграфа". Такий сніданок можна приготувати з вечора.