Секрети смачних котлет від шеф-кухаря: всі переплутають їх із ресторанними

Всього кілька інгредієнтів – і ваші котлети ідеальні

Котлети – найпоширеніша страва в нашій кухні. Що може бути краще, ніж відкусити шматочок соковитого биточка?

Але іноді котлети виходять сухі. Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, що додати у фарш, щоб усі попросили їхній рецепт.

Що додати у фарш для соковитості котлет

Додати до фаршу перекручене сало або готові шкварки. Ваші котлети стануть не тільки соковитими, а й набудуть цікавішого смаку.

Цибуля. Ви можете перекрутити її після м’яса, перебити блендером або потерти на тертці. Але не поспішайте додавати у фарш відразу: вона змінить колір і фарш стане "гумовим".

Краще додати цибулю перед смаженням. Для більш насиченого багатого смаку можна попередньо обсмажити її на невеликій кількості олії та вершкового масла.

Невеликий шматочок білокачанної капусти також додасть соковитості котлетам. На 1 кг достатньо буде 100-150 г овочів.

Яйце добре з’єднає усі інгредієнти та додасть соковитості котлетам. На 1 кг фаршу достатньо буде використати два яйця.

Найніжніші котлети вийдуть із розмоченим білим хлібом. Підійде багет і батон, вчорашній чи навіть черствий. Ви можете замочити його у воді, молоці чи жирних вершках. Приблизна пропорція для 1 кг фаршу: 200-250 г білого хліба та 300-350 мл рідини.

Зробити котлети смачніше допоможе сода. Буквально дрібка — і ви помітите, що ваші котлети при обсмажуванні на очах стають більш пухкими.

Раніше ми розповідали як правильно заморозити фарш на котлети. Ці хитрощі вам сподобаються.