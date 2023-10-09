Не відвиснуть: чи потрібно сушити "пралку", тримаючи дверцята барабана відчиненими

Є думка, що з часом дверцята почнуть провисати

Найчастіше після прання багато хто залишає дверцята своєї пральної машини відчиненими. Це необхідно для того, щоб барабан та інші внутрішні частини машини могли нормально висохнути. В іншому випадку може початися розвиток цвілі і виникнути неприємний запах. Однак ця порада також може негативно вплинути на стан побутової техніки.

Не рекомендується довго залишати дверцята пральної машини відчиненими, пише ukr.media. Цей метод обслуговування ефективний, крім одного недоліку.

Чому не варто сушити барабан пральної машини з відкритими дверцятами

Є думка, що в результаті дотримання цієї поради дверцята можуть почати провисати, і в цілому таке положення вважається неприродним. З часом перед закриттям дверцят їх доведеться трохи підіймати, і, можливо, навіть з’явиться протікання.

Як сушити машинку після прання правильно

Для цього досить просто після прання протерти барабан сухою та чистою тканиною. Залиште лоток для завантаження порошку та мийних засобів відкритим, а в барабан покладіть сухий рушник або іншу річ. Потім закрийте дверцята, але не замикайте їх. Суха тканина поглинає зайву вологу, запобігаючи появі плісняви, неприємних запахів та інших неприємних наслідків.