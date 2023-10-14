Прибрати жирові відкладення в духовці можна лише 2 інгредієнтами: коштують копійки

Ці засоби потрібно лише нанести на поверхню на ніч

Очищення вашої духовки може бути одним із тих завдань, які ви постійно відкладаєте на довгий час. Однак важливо пам’ятати, що чиста духовка забезпечує безпеку при приготуванні їжі та запобігає появі неприємного запаху від застарілих жирових осадів. Позбутися жиру і бруду можна навіть без використання агресивних хімічних засобів.

Все необхідне вже знаходиться у вашій кухонній шафі. Йдеться про доступні, але ефективні продукти, такі як харчова сода та оцет, пише express.

Сода — це один з найбільш широко відомих та ефективних способів екологічного прибирання кухні. Цей натуральний розпушувач не тільки усуває неприємні запахи, але також може бути використаний для очищення духовок, мікрохвильових печей та навіть затирання плитки.

Як відчистити жир у духовці

Візьміть невелику кількість води та змішайте її з харчовою содою, щоб вийшла паста. Поступово розподіліть цю пасту по внутрішній поверхні духовки, не забувши при цьому про полиці і скляні двері. Переконайтеся, що все покрито рівномірно і залиште на ніч. Наступного дня паста з харчовою содою має повністю висохнути. Наповніть порожній розпилювач пляшки нерозбавленим оцтом і ретельно розпорошіть його всередині духовки. Потім закрийте дверцята духовки і залиште на одну-дві години. Візьміть ганчірку або губку і обережно протріть поверхню, виконуючи кругові рухи. Жир видалятиметься легко.

Раніше "Телеграф" писав, як очистити решітку духовки до блиску. Проста хитрість зі звичайним пакетом заощадить час та сили.