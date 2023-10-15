Найвідоміша відьма України відповіла на запитання, коли закінчиться війна

Екстрасенс із самого початку говорила, що на повернення всіх територій цієї весни та влітку розраховувати не варто

Вже 600 днів Україна відбиває повномасштабне вторгнення росії, і досі, як і в перші дні, кожного мучать питання про те, коли вже закінчиться ця війна і що буде далі.

Найвідоміша відьма України, екстрасенс Марія Тиха в інтерв’ю для "Телеграфу" розповіла, що сподівається на закінчення бойових дій у 2024 році.

Варто зауважити, що Тиха була однією з небагатьох, хто ще на початку 2023 року, коли всі горіли надією, що навесні чи влітку почнеться контрнаступ ЗСУ та все закінчиться, говорила, що війна затягнеться до 2024 року.

"Я досі сподіваюся, що війна закінчиться у 2024 році. Але я не бачила жодних видінь про закінчення війни. Поки не бачу видінь — нічого ні підтверджувати, ні спростовувати не буду", — наголосила Марія Тиха.

Про те, як вірить у магію президент росії володимир путін, що буде з Кримом та Херсонщиною, і яким буде життя в залитих кров’ю містах України, читайте у повній версії інтерв’ю з Марією Тихою за цим посиланням.