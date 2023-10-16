Подушки будуть ідеально чистими: як випрати жовтуватий відтінок

Часто подушки забруднюються через піт і жирне волосся

З часом подушки можуть набути жовтуватого відтінку, що, звичайно, має не зовсім естетичний вигляд. Що слід зробити? Знання одного ефективного лайфхака допоможе вам урятувати ситуацію.

Подушки починають набувати жовтуватого відтінку через постійний контакт обличчя або жирного волосся з подушковими наволочками. Це дозволяє поту та жиру проникати на поверхню подушок. Для розв'язання цієї проблеми варто скористатися доступним засобом — таблетками для посудомийної машини, пише ukr.media.

Як випрати подушки від жовтизни

Якщо ви додасте спеціальну таблетку до пральної машини разом зі світлою подушкою, то під час прання ви помітите результат: жовтизна миттєво зникне та приємно порадує господиню.

Ці таблетки мають унікальні мийні властивості, і їх можна придбати в магазинах для господарських товарів. Тепер ви знаєте про те, як швидко та ефективно видалити жовті плями зі світлої подушки!

Раніше ми писали, як випрати пухову подушку в машинці. Розкрито простий, але ефективний спосіб.