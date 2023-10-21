Дмитрівська поминальна субота 2023 року: що категорично не можна робити в цей день

Цього року свято припадає на 21 жовтня

У Дмитрівської батьківської суботи, згідно з церковним календарем, немає фіксованої дати, вона відзначається в суботу перед тим, як віряни поминають великомученика Димитрія Солунського. Раніше цей день припадав на початок листопада, тепер за новим церковним календарем відзначають його 21 жовтня.

Традиції на Дмитрівську суботу

За віруваннями наших предків вважалося, що у цей день душі померлих рідних прилітають на цвинтарі птахами. Відповідно люди йшли на місця поховання та несли частування для пташок-душ. На могили у цей день прийнято класти жмені зерна або поминальну кутю. Також вважалося, що птахи-душі прилітали до тих місць, де людина любила бувати за життя, відвідують рідних, близьких та друзів, спостерігають за ними з висоти.

Цього дня було прийнято готувати млинці, які передували поминальному обіду. Знімаючи зі сковороди перший млинець, треба обов’язково сказати: "Згадай, Господи, чесних батьків".

Що не можна робити у Дмитрівську батьківську суботу

Наші предки вважали, що у цей день не можна лаятися, ображати людей та ображатися самим. День радять провести в тиші та спокої, думаючи про покійних родичів, і молячись за їхні душі.

Також під забороною у цей день галасливі розваги та гулянки. Заборонено вживати алкоголь, крім церковного вина у невеликій кількості.

Вважається, що в цей день не слід замикати вдень двері на ключ, вони повинні залишатися відчиненими.

Цього дня не можна гасити свічку, яку запалили в пам'ять про покійних — вона повинна догоріти сама.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не можна робити 21 жовтня, якщо не хочете провести весь наступний рік у невдачах. Цієї суботи в народі відзначається Іларіонов день.