Навіть дезінфекція не допоможе: названо критичний термін використання губки для посуду

Це справжня оселя для кишкової палички

Губки — це зручні помічники для миття посуду та прибирання, і саме тому вони присутні у кожному домі. Цей товар не дуже дорогий, проте не всі завжди оновлюють їх вчасно.

Деякі люди використовують губку занадто довго, вважаючи, що це безпечно та економно. Але це не так, пише pixelinform.

Чому не можна довго використовувати губку для посуду

Якщо ви користуєтесь губкою для миття посуду, це може стати джерелом потенційних проблем для вашого здоров’я, що є дуже серйозною справою. Згодом цей аксесуар може перетворитися на оселю для бактерій, таких як кишкова паличка та сальмонела. Навіть при регулярній зміні губки та застосуванні різних методів її дезінфекції (використання мильного розчину, мікрохвильова піч), не можна позбутися мікроскопічних спор бактерій усередині губки.

Як часто потрібно міняти губку

Навіть при регулярному догляді за губкою для миття посуду необхідно своєчасно замінювати цей кухонний аксесуар. Вважається, що губка при правильному користуванні є безпечною протягом всього одного тижня. Після цього терміну її слід замінити.

Раніше ми писали, як хитро заощадити мийний засіб під час миття посуду. Простий спосіб з губкою.