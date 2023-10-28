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Зігріваємося без опалення: чіткі поради для дому та гардеробу

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Варто утеплитися заздалегідь Новина оновлена 28 жовтня 2023, 13:05
Варто утеплитися заздалегідь. Фото Freepik

Корисні поради з килимами та домашнім одягом

Майбутня зима обіцяє бути такою ж морозною, як і попередня, тому обов’язково буде потрібно опалення та зайвий шар домашнього одягу.

Якщо на вулиці вдень у робочий час відчувається нижча температура, то вночі, перебуваючи вдома, ви можете відчути всі "принади" холодної пори, пишуть vikna. Розповідаємо, як забезпечити собі тепло в оселі та які речі допоможуть у цьому впоратися.

Як утеплити квартиру, будинок

  • Використовуйте килим для утеплення приміщення, розташовуючи його як на підлозі, так і на стінах.
  • Якщо у вас великий дім з багатьма кімнатами, варто збиратися в одній частині оселі для більш ефективного опалення.
  • Не забувайте зачиняти двері, щоб уникнути протягів.
  • Забезпечтеся свічками та спиртівками. Спалюйте рідкий або сухий спирт у безпечному посуді, регулярно провітрюючи приміщення.
  • Слідкуйте за знижками на ковдри заздалегідь та закупіться кількома екземплярами.
  • Подбайте про наявність грілок та газових пальників, які можна використовувати для нагрівання води.
  • І, щоб зігрітися, виконуйте фізичні вправи кожні дві години.

Запасіться теплим одягом:

  • колготки або підштанники
  • теплі шкарпетки
  • зручне домашнє взуття
  • уггі чи інші зимові чоботи
  • термобілизна
  • теплий спортивний костюм із капюшоном
  • кілька шапок та шарфів
  • пуховик з капюшоном
  • вовняні кофти

Раніше ми ділилися трюком, як утеплиться пледом у холодній кімнаті. Він більше не спадатиме з плечей.

Теги:
#Опалювальний сезон #Опалення #Лайфхак #утеплення