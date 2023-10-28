Зігріваємося без опалення: чіткі поради для дому та гардеробу

Корисні поради з килимами та домашнім одягом

Майбутня зима обіцяє бути такою ж морозною, як і попередня, тому обов’язково буде потрібно опалення та зайвий шар домашнього одягу.

Якщо на вулиці вдень у робочий час відчувається нижча температура, то вночі, перебуваючи вдома, ви можете відчути всі "принади" холодної пори, пишуть vikna. Розповідаємо, як забезпечити собі тепло в оселі та які речі допоможуть у цьому впоратися.

Як утеплити квартиру, будинок

Використовуйте килим для утеплення приміщення, розташовуючи його як на підлозі, так і на стінах.

Якщо у вас великий дім з багатьма кімнатами, варто збиратися в одній частині оселі для більш ефективного опалення.

Не забувайте зачиняти двері, щоб уникнути протягів.

Забезпечтеся свічками та спиртівками. Спалюйте рідкий або сухий спирт у безпечному посуді, регулярно провітрюючи приміщення.

Слідкуйте за знижками на ковдри заздалегідь та закупіться кількома екземплярами.

Подбайте про наявність грілок та газових пальників, які можна використовувати для нагрівання води.

І, щоб зігрітися, виконуйте фізичні вправи кожні дві години.

Запасіться теплим одягом:

колготки або підштанники

теплі шкарпетки

зручне домашнє взуття

уггі чи інші зимові чоботи

термобілизна

теплий спортивний костюм із капюшоном

кілька шапок та шарфів

пуховик з капюшоном

вовняні кофти

Раніше ми ділилися трюком, як утеплиться пледом у холодній кімнаті. Він більше не спадатиме з плечей.