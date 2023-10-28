Зігріваємося без опалення: чіткі поради для дому та гардеробу
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Корисні поради з килимами та домашнім одягом
Майбутня зима обіцяє бути такою ж морозною, як і попередня, тому обов’язково буде потрібно опалення та зайвий шар домашнього одягу.
Якщо на вулиці вдень у робочий час відчувається нижча температура, то вночі, перебуваючи вдома, ви можете відчути всі "принади" холодної пори, пишуть vikna. Розповідаємо, як забезпечити собі тепло в оселі та які речі допоможуть у цьому впоратися.
Як утеплити квартиру, будинок
- Використовуйте килим для утеплення приміщення, розташовуючи його як на підлозі, так і на стінах.
- Якщо у вас великий дім з багатьма кімнатами, варто збиратися в одній частині оселі для більш ефективного опалення.
- Не забувайте зачиняти двері, щоб уникнути протягів.
- Забезпечтеся свічками та спиртівками. Спалюйте рідкий або сухий спирт у безпечному посуді, регулярно провітрюючи приміщення.
- Слідкуйте за знижками на ковдри заздалегідь та закупіться кількома екземплярами.
- Подбайте про наявність грілок та газових пальників, які можна використовувати для нагрівання води.
- І, щоб зігрітися, виконуйте фізичні вправи кожні дві години.
Запасіться теплим одягом:
- колготки або підштанники
- теплі шкарпетки
- зручне домашнє взуття
- уггі чи інші зимові чоботи
- термобілизна
- теплий спортивний костюм із капюшоном
- кілька шапок та шарфів
- пуховик з капюшоном
- вовняні кофти
Раніше ми ділилися трюком, як утеплиться пледом у холодній кімнаті. Він більше не спадатиме з плечей.