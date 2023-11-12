На випадок блекауту: як зберегти свіжість м’яса без морозилки

Продукт не пропаде навіть без холодильника

Кілька місяців Росія обстрілювала українськими об’єктами енергетичної інфраструктури. У зв’язку з цим українців непокоїть питання можливих відключень електроенергії найближчої зими та зберігання продуктів у цих умовах.

Кулінари дуже турбуються за м’ясо — зберігати без холодильника його можна досить обмежений період, а воно коштує чималих грошей. Щоб не викидати цей продукт, разом із "РБК-Україною" розповімо, як зберегти його в складних умовах — у разі відсутності електроенергії.

Як зберегти м’ясо без холодильника

Для початку з м’яса потрібно відразу обрізати весь жир по можливості. Саме з жирних частин м’ясо починає псуватися. І далі варто використати підручні засоби.

Кожен шматок м’яса протріть спочатку сіллю, потім часником. Покладіть продукт у каструлю, перемішайте із цибулею та закрийте кришкою. Так м’ясо може зберігатись до 4 днів, якщо не залишати його на сонці.

М’ясо можна відварити. Для цього опустіть його на кілька хвилин у киплячу воду. У цій воді розчиніть 5 столових ложок кухонної солі на літр. Потім відправляємо м’ясо у відкриту ємність і залишаємо в приміщенні, що провітрюється. Таким чином, продукт може зберігатися — 2-3 дні.

Також м’ясо можна потримати над вогнем до утворення тонкої кірки, а потім підвісьте. Однак у такий спосіб м’ясо проживе довше лише на добу.

Помістіть у холодний термопакет заморожене м’ясо, а потім покладіть його в термосумку. Цей спосіб допоможе залишатися продукту у замороженому вигляді до 15 годин.

Також м’ясо можна намазати свинячим або баранячим жиром, а потім загорнути в папір чи тканину. Зберігати таке м’ясо можна у темному та прохолодному місці до 3-4 днів.

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