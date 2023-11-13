Хитрий спосіб зберігання: як правильно заморожувати рибу, щоб зберегти смак
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Мало хто знає, як це робити правильно
Ми розповідали, чим замінити борошно у паніруванні для смаженої риби. Тепер ділимось порадами щодо зберігання сирої.
Для багатьох заморожування риби — найкращий спосіб її зберігання. Однак мало хто знає, скільки можна зберігати рибу в морозилці, та як правильно це робити, щоб зберегти смак. Про це розповіли на Ukr.Media.
Підготовка риби до заморожування
Перед тим, як заморожувати сиру рибу, варто зробити кілька речей. Почати варто з очищення від нутрощів та луски. Потім слід ретельно промити тушки в холодній воді та просушити паперовим рушником.
Коли риба буде випатрана, її, за бажанням, можна розрізати на дрібніші шматочки. Підготовлену рибу можна зберігати у морозильній камері до трьох місяців.
Як правильно розморожувати рибу
Найкращим рішенням буде робити це повільно і без допомоги мікрохвильовки. Після розморожування рибу потрібно буде приготувати та з'їсти протягом 24 годин.
Чи можна заморожувати смажену рибу
Заморозити рибу можна і після приготування. Але треба робити це правильно. Коли рибка повністю охолоне, розділіть її на порції. Так ви легко зможете розігріти таку кількість, скільки вам потрібно.
Перед тим як покласти рибу в морозилку загорніть її в харчову фольгу, спеціальні пакети тощо. Головне — упакувати продукт щільно, без зайвого повітря.
Так кристали льоду не з'являться на рибі та не зіпсують смаку. Також ми розповідали, як зробити деруни смачнішими.