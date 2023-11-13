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Хитрий спосіб зберігання: як правильно заморожувати рибу, щоб зберегти смак

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Як довго можна зберігати заморожену рибу
Як довго можна зберігати заморожену рибу. Фото volyn24.com

Мало хто знає, як це робити правильно

Ми розповідали, чим замінити борошно у паніруванні для смаженої риби. Тепер ділимось порадами щодо зберігання сирої.

Для багатьох заморожування риби — найкращий спосіб її зберігання. Однак мало хто знає, скільки можна зберігати рибу в морозилці, та як правильно це робити, щоб зберегти смак. Про це розповіли на Ukr.Media.

Підготовка риби до заморожування

Перед тим, як заморожувати сиру рибу, варто зробити кілька речей. Почати варто з очищення від нутрощів та луски. Потім слід ретельно промити тушки в холодній воді та просушити паперовим рушником.

Коли риба буде випатрана, її, за бажанням, можна розрізати на дрібніші шматочки. Підготовлену рибу можна зберігати у морозильній камері до трьох місяців.

Як правильно розморожувати рибу

Найкращим рішенням буде робити це повільно і без допомоги мікрохвильовки. Після розморожування рибу потрібно буде приготувати та з'їсти протягом 24 годин.

Чи можна заморожувати смажену рибу

Заморозити рибу можна і після приготування. Але треба робити це правильно. Коли рибка повністю охолоне, розділіть її на порції. Так ви легко зможете розігріти таку кількість, скільки вам потрібно.

Перед тим як покласти рибу в морозилку загорніть її в харчову фольгу, спеціальні пакети тощо. Головне — упакувати продукт щільно, без зайвого повітря.

Так кристали льоду не з'являться на рибі та не зіпсують смаку. Також ми розповідали, як зробити деруни смачнішими.

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#Риба #Зберігання продуктів #Заморожування #Лайфхак