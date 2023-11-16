Як позбутися кіптяви та сажі в каміні: допоможе простий засіб з аптеки

Доступний спосіб очистити найсильніші забруднення

Камін — не тільки прикраса будинку, а й предмет, який забезпечує таким потрібним теплом восени та взимку. Яким би сучасним і добре складеним він не був, камін вимагає постійного очищення від сажі та кіптяви, які скупчуються на його стінках та захисному склі.

На перший погляд, це може здатися проблемою. Але серед багатьох способів очищення каміна є дуже прості. Один із таких — використання аміаку.

Чим очистити камін від сажі

Дочекайтеся, коли скло каміна повністю охолоне, щоб не отримати опік під час роботи з гарячою поверхнею. Потім видаліть максимально можливу кількість сажі з дверцят та скла за допомогою звичайної губки або ганчірки.

Аміак має дуже сильний запах. Тому працювати з ним краще в масці та при відкритих вікнах.

Невелику кількість засобу нанесіть на ватяний диск або безворсову серветку та протріть круговими рухами скло каміна. Якщо на поверхні залишилися плями, повторіть процедуру.

Замість аміаку можна використовувати розчин білого оцту з водою (у пропорції 1:1). Засіб потрібно нанести на брудне скло, залишити на кілька хвилин, а потім видалити сухою ганчіркою або паперовим рушником. Цей же засіб можна використовувати для очищення дверцят каміна.

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