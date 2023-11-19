Не залишиться жодної складки: як швидше прасувати речі

На прасування сорочок та штанів більше не доведеться витрачати багато часу

Найнадійніший спосіб позбутися всіх складок на одязі — погладити його праскою. Навіть попри хорошу техніку цей процес часом займає дуже багато часу і чимало сил. На щастя, є засоби, які допомагають значно полегшити процес прасування.

Рецептом чудодійного засобу у своєму Instagram поділилася блогер la_ordenatriz. За її словами, цей метод перевірений часом і ідеально підходить для сорочок, штанів, а також для спідниць або суконь, яким потрібно надати ідеального вигляду. Праска буде легко ковзати по тканині та процес прасування значно прискориться.

Як зробити спрей для прасування

Знадобиться лише: 1/2 літра холодної води й столова ложка кукурудзяного борошна дрібного помелу. Обидва інгредієнти потрібно добре змішати та нагріти, не даючи їм закипіти.

За словами блогера, ця суміш надає речам невеликої жорсткості, як при накрохмалюванні. Під час прасування на одяг потрібно наносити зовсім небагато отриманого засобу. Зберігати його можна довго, тільки не забувати добре струшувати перед кожним використанням.

Інші хитрощі, які допоможуть позбавитися складок

Змочіть одяг: перед прасуванням злегка збризкайте одяг водою. Волога полегшує розгладжування зморшок.

Порядок прасування : почніть з речей, які потребують нижчих температур і поступово збільшуйте її. Так ви уникнете випадкового пошкодження найбільш делікатних тканин.

Використовуйте вологу тканину. Помістіть вологу тканину між праскою та одягом. Це забезпечить додаткову пару та допоможе розгладити зморшки.

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