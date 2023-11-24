Чоловіка художниці Євгенії Гапчинської поранили на фронті: що відомо про його стан
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Гапчинський отримав поранення через вибух міни
Українські знаменитості йдуть захищати батьківщину навіть тоді, коли не мають військового досвіду, а є й інші, які намагаються підкорити своїми виступами російську публіку попри осуд та критику. Відомі люди проходять випробування грошима, популярністю та репутацією.
Є принципові особистості зі сфери мистецтва, які жертвують своїм життям на війні. До таких належить чоловік знаної художниці Євгенії Гапчинської, який нещодавно був поранений, про що розповіла його дружина сторінці в Instagram.
Чоловік захищає Україну в лавах ЗСУ з перших днів повномасштабного російського вторгнення.
Євгенія Гапчинська опублікувала фото Дмитра, а також уточнила, що у всьому винна ворожа міна. "Дімочка поранений. Міна", — коротко зазначила Гапчинська. Поки ніяких інших деталей жінка не стала розголошувати.
На іншій світлині можна побачити, як Дмитро позує із перебинтованою рукою в гіпсі. Позаду нього на стіні видно прапори України та УПА. Друзі та підписники відреагували на неприємність та побажали захисникові одужання, а також подякували йому за службу на фронті.
Підписники відгукнулися на біду щирими словами:
- "Щиро співчуваю, бажаю одужання без ускладнень та повернення додому. Тримайтеся, бережіть себе, нехай все буде добре".
- "Нехай рани загояться швидко, нехай війна закінчиться перемогою".
- "Одужання, низький уклін захисникові", "Якнайшвидшого одужання. Божої опіки та захисту для нього".
- "Тримайтеся, наші дорогенькі. Дякуємо Дмитру за нашу Україну".
Варто сказати, що Дмитро Гапчинський на фронті ще з 2014 року. А після повномасштабного вторгнення росії в україну він продовжив захищати батьківщину від окупантів.
Євгенія і Дмитро Гапчинський є митцями. Будинок цієї творчої пари був окупований, побитий та розграбований окупантами у перші місяці повномасштабної війни.
Раніше "Телеграф" писав, що Віталій Козловський розповів про свої будні на фронті. Артист уточнив, що потрапляв у дуже небезпечні ситуації, коли життя висіло на волосині.