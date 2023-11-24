Чоловіка художниці Євгенії Гапчинської поранили на фронті: що відомо про його стан

Гапчинський отримав поранення через вибух міни

Українські знаменитості йдуть захищати батьківщину навіть тоді, коли не мають військового досвіду, а є й інші, які намагаються підкорити своїми виступами російську публіку попри осуд та критику. Відомі люди проходять випробування грошима, популярністю та репутацією.

Є принципові особистості зі сфери мистецтва, які жертвують своїм життям на війні. До таких належить чоловік знаної художниці Євгенії Гапчинської, який нещодавно був поранений, про що розповіла його дружина сторінці в Instagram.

Чоловік захищає Україну в лавах ЗСУ з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Євгенія Гапчинська опублікувала фото Дмитра, а також уточнила, що у всьому винна ворожа міна. "Дімочка поранений. Міна", — коротко зазначила Гапчинська. Поки ніяких інших деталей жінка не стала розголошувати.

На іншій світлині можна побачити, як Дмитро позує із перебинтованою рукою в гіпсі. Позаду нього на стіні видно прапори України та УПА. Друзі та підписники відреагували на неприємність та побажали захисникові одужання, а також подякували йому за службу на фронті.

Гапчинський на тлі українського правпора

Підписники відгукнулися на біду щирими словами:

"Щиро співчуваю, бажаю одужання без ускладнень та повернення додому. Тримайтеся, бережіть себе, нехай все буде добре".

"Нехай рани загояться швидко, нехай війна закінчиться перемогою".

"Одужання, низький уклін захисникові", "Якнайшвидшого одужання. Божої опіки та захисту для нього".

"Тримайтеся, наші дорогенькі. Дякуємо Дмитру за нашу Україну".

Варто сказати, що Дмитро Гапчинський на фронті ще з 2014 року. А після повномасштабного вторгнення росії в україну він продовжив захищати батьківщину від окупантів.

Євгенія і Дмитро Гапчинський є митцями. Будинок цієї творчої пари був окупований, побитий та розграбований окупантами у перші місяці повномасштабної війни.

Раніше "Телеграф" писав, що Віталій Козловський розповів про свої будні на фронті. Артист уточнив, що потрапляв у дуже небезпечні ситуації, коли життя висіло на волосині.