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Чоловіка художниці Євгенії Гапчинської поранили на фронті: що відомо про його стан

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
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Дмитро Гапчинський на фронті з 2014 року Новина оновлена 24 листопада 2023, 15:36
Дмитро Гапчинський на фронті з 2014 року. Фото instagram.com/e.gapchinska/

Гапчинський отримав поранення через вибух міни

Українські знаменитості йдуть захищати батьківщину навіть тоді, коли не мають військового досвіду, а є й інші, які намагаються підкорити своїми виступами російську публіку попри осуд та критику. Відомі люди проходять випробування грошима, популярністю та репутацією.

Є принципові особистості зі сфери мистецтва, які жертвують своїм життям на війні. До таких належить чоловік знаної художниці Євгенії Гапчинської, який нещодавно був поранений, про що розповіла його дружина сторінці в Instagram.

Чоловік захищає Україну в лавах ЗСУ з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Євгенія Гапчинська опублікувала фото Дмитра, а також уточнила, що у всьому винна ворожа міна. "Дімочка поранений. Міна", — коротко зазначила Гапчинська. Поки ніяких інших деталей жінка не стала розголошувати.

На іншій світлині можна побачити, як Дмитро позує із перебинтованою рукою в гіпсі. Позаду нього на стіні видно прапори України та УПА. Друзі та підписники відреагували на неприємність та побажали захисникові одужання, а також подякували йому за службу на фронті.

Гапчинський на тлі українського правпора

Підписники відгукнулися на біду щирими словами:

  • "Щиро співчуваю, бажаю одужання без ускладнень та повернення додому. Тримайтеся, бережіть себе, нехай все буде добре".
  • "Нехай рани загояться швидко, нехай війна закінчиться перемогою".
  • "Одужання, низький уклін захисникові", "Якнайшвидшого одужання. Божої опіки та захисту для нього".
  • "Тримайтеся, наші дорогенькі. Дякуємо Дмитру за нашу Україну".

Варто сказати, що Дмитро Гапчинський на фронті ще з 2014 року. А після повномасштабного вторгнення росії в україну він продовжив захищати батьківщину від окупантів.

Євгенія і Дмитро Гапчинський є митцями. Будинок цієї творчої пари був окупований, побитий та розграбований окупантами у перші місяці повномасштабної війни.

Раніше "Телеграф" писав, що Віталій Козловський розповів про свої будні на фронті. Артист уточнив, що потрапляв у дуже небезпечні ситуації, коли життя висіло на волосині.

Теги:
#Війна #Поранення #Євгенія Гапчинська #ЗСУ