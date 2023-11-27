Надя Дорофєєва "засвітилася" на фронті: що розповіла співачка про війну

Артистка передала українським військовим безпілотники

Українська співачка Надя Дорофєєва до війни займала аполітичну позицію та була частою гостею на російських сценах, артистка знімалася в російських проєктах та одночасно будувала успішну кар'єру в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення окупантів рф на територію нашої батьківщини Дорофєєва пожалкувала про свій нейтралітет до росіян.

А нещодавно знаменитість приїхала на Донбас. На своїй сторінці в Instagram Дорофєєва написала, що привезла на фронт допомогу українським військовим.

Зірка передала 35 безпілотників. Артистка уточнила, що цього запасу вистачить лише на тиждень. Вона закликала підписників не забувати про потреби української армії.

"Ці емоції повинен відчути кожен цивільний", - висловилась співачка

"Ми довезли другу партію (35 дронів). Загалом вже передали 91 fpv-дронів, на які ми з вами зібрали разом два мільйони гривень. Така кількість закриває потреби всього на тиждень, це означає, що ми повинні й надалі бути корисними та активно донатити", — написала Дорофєєва.

Надя пригадала, що раніше вже передавала дрони на фронт. На досягнутому співачка не збирається зупинятися, а планує оголосити новий благодійний збір.

Артистка закликає допомагати українським воїнам

Дорофєєва додала, що хлопці, яким дісталася перша партія дронів ще місяць тому, розповіли, що ці дрони добре попрацювали над знищенням ворожої техніки. "Незабаром оголошу новий збір для наших воїнів", — уточнила артистка.

Принагідно співачка висловила своє враження від побаченого в Донецькій області. За словами артистки, після спілкування з військовими вона відчуває спокій та гордість. Також виконавиця ще більше сповнена рішучості допомагати захисникам.

"Отож, любі, побувавши на Донеччині, я розумію, що ці емоції повинен відчути кожен цивільний. По-перше, поспілкувавшись з нашими захисниками і захисницями, відчуваєш неймовірну гордість і спокій. По-друге, нереальне бажання бути корисним, бо кожен свідомий українець має розуміти: якщо ти не там, то допомагай чим можеш", — висловилася вона.

Нагадаємо, що свого часу Надя Дорофєєва публічно висловила свої думки про розчарування російським шоубізнесом, коли переглянула відеоролик на YouTube-каналі "Загін кіноманів" під назвою "Чому ми це дивилися: "Няня Віка", "Солдати", "Кадети"".

Тоді в одному з фрагментів відео лунала пісня "Навернопотоумчто" з репертуару українського гурту "Врємя і стєкло", в якому брала участь Дорофєєва. Пісня прозвучала в російській комедії невисокого штибу "Чоловіки проти жінок. Кримські канікули " (2018). Причому зйомки відбувалися в окупованому росією Криму.

Дорофєєва зізнавалася, що співпраця з росією є злом, країна-терористка порушує права українців "не дев'ять місяців, не вісім років, а століттями".

Раніше "Телеграф" писав, як змінювався імідж Наді Дорофєєвої Артистка любить експериментувати з кольорами та образами.