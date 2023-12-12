Народні заборони 12 грудня, які призведуть до злиднів та невдач

В цей день, якщо на вулиці стояв мороз, ненадовго відчиняли вікна

У вівторок, 12 грудня, у православних храмах за новим церковним календарем вшановується пам’ять святого Спиридона Тримифунтського, який жив у III-IV століттях на острові Крит. В історії православної церкви він відомий як святий, який мав цілющу силу. Ісус Христос обдарував його даром чудотворення. У народному календарі цей день відомий як Спиридонів день.

За переказами, святитель Спиридон вважається заступником для тих, хто зазнав несправедливого засудження або звинувачення. Йому приписують захист від тривог, потреби та хвороб. Наші пращури молилися святому, просячи його допомоги у збереженні здоров’я, добробуту та спокою.

Протягом дня, коли на вулиці панував мороз, у давні часи в цей день розкривали вікна. Вірили, що чисте холодне повітря та сонячне проміння виженуть із хати біди та зло. Наші пращури 12 грудня трусили яблуні, щоб позбавитися снігу, а потім молилися Спиридону про рясний урожай яблук.

Що не можна робити 12 грудня

Сваритися з близькими — скандали не припиняться весь рік.

— скандали не припиняться весь рік. Носити старі речі — до злиднів та невдач.

— до злиднів та невдач. Вирушати в дорогу — Спиридон у гніві заморозить мандрівників.

— Спиридон у гніві заморозить мандрівників. Відмовляти нужденним у милостині — до важкого фінансового стану.

— до важкого фінансового стану. Вживати продукти тваринного походження — йде Різдвяний піст, який завершується 24 грудня.

Раніше ми писали, скільки вихідних буде в українців у грудні. Телеграф публікував календар свят на останній місяць 2023 року.