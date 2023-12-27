Військова фотографка Оксана Йоханнессон започаткувала приголомшливий проєкт (фото, відео)

Важка хвороба та операція не зламали Тетяну, яка розпочала життя з нової сторінки

Відомі фотографи виконують важливу місію, фіксуючи історичні моменти, що несуть глибокі смисли та зберігають нашу пам'ять. Зокрема українська фотографка Оксана Йоханнессон, яка документує російсько-українську війну з 2014 року, поділилася світлинами та відео свого проєкту Fashionable.

Цей проєкт присвячений проблемам військових та людей, які отримали поранення внаслідок дій окупантів. Промовисті світлини та відео пані Оксана розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Першою героїнею проєкту стала Тетяна Літус, яка залишилась без ноги через онкологію, жінка надихає цивільних та військових, які мають ампутації.

Важка хвороба та операція не зламали Тетяну, яка розпочала життя з нової сторінки. Жінка знову вчилася ходити, плавати і стрибати, а незабаром планує стати мамою.

Мужня Тетяна Літус

Варто сказати, що проєкт присвячений передусім пораненим воїнам, але дуже символічно, що першою героїнею стала цивільна жінка. Саме цивільні мають допомагати адаптуватися нашим воїнам, які пережили страхіття та позбулися здоров’я.

Тетяна Літус надихає військових

"Я прагнула показати якими безкомпромісно вродливими, мужніми й вкрай привабливими є всі мої герої. Часто в соціальних кампаніях, подібні теми зйомок, попри бадьорі слогани, стабільно показуються в такий чин, що в реальності викликають лише смуток і співчуття. Я ж бачу своїх героїв — суперменами і кібер-жінками, в яких можна закохатися вмить й на яких хочеться бути схожим. Такими, що зійшли з обкладинок журналів і мають стати рольовими моделями", — висловила оптимістичну думку Оксана Йоханнессон.

"Мрію про Україну, де люди з інвалідністю будуть сприйматися супергероями", - наголосила пані Оксана

Вона підкреслила, що на відео можна побачити безліч невдач та розчарувань, але важливо мати мужність та сили продовжувати боротьбу.

Раніше "Телеграф" писав, що американський фотограф Сергій Мельникофф запросив сто відомих особистостей до України взяти участь у величезному благодійному проєкті. Він задумав надзвичайну місію — провести в Україні унікальну фотосесію "Чотири вершники Апокаліпсиса".