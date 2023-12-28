Луж від розталого снігу більше не буде: як легко зробити гарний придверний килимок

Максимум результату при мінімумі зусиль

Багато хто, особливо діти, люблять зиму за її особливу атмосферу, різдвяно-новорічні свята, і звичайно, сніг. Однак крім казкової атмосфери, яку приносять із собою сніжинки, що кружляють у повітрі, сніг є причиною постійних калюж на вході в квартиру або будинок.

На вулиці сніг налипає на підошву взуття, а у теплі квартири тане. В результаті на вході утворюються калюжі. Звичайний придверний килимок у таких умовах не допоможе — він стоятиме постійно мокрим. Допоможе проста ідея, яку легко втілити, пише mukachevo.net.

Зі створенням такого килимка легко впорається будь-яка людина, навіть далека від того, щоб майструвати щось своїми руками. Будуть потрібні лише таця відповідного розміру та річкове каміння, яке можна купити в будівельних магазинах. Як варіант, це може щебінь середнього розміру, проте річкові камені виглядатимуть симпатичніше. Далі все дуже просто — каміння треба висипати в тацю і розрівняти.

Таку конструкцію потрібно розмістити на вході у квартиру чи будинок. Повернувшись із вулиці, де намело кучугури, взуття треба залишати на цьому "килимку". Вода від розталого снігу стікатиме на дно таці. За потреби воду треба зливати. Це захистить від калюж, а незвичайний вид килимка прикрасить коридор.

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