"Просимо вибачення": цинічний номер "Кварталу 95" про переселенку із Скадовська приберуть з екранів

Концерт "Новорічного кварталу" для YouTube-каналів змонтують заново

Після кострубатого гумору "Кварталу 95" про переселенку зі Скадовська телеканал "1+1" пообіцяв "вирізати" номер із запису новорічного концерту. А напередодні гуморист Юрій Великий попросив вибачення за недолугі жарти.

Концерт "Новорічного кварталу" для YouTube-каналів змонтують заново. Про це йдеться у коментарі пресслужби каналу для видання "Детектор медіа".

До нього не увійде історія, де акторка Ірина Гатун перевтілилася в дівчину із Скадовська Херсонської області, який наразі окупований російськими загарбниками. В номері жінка розмовляє українською із закарпатцем, якого грає Юрій Великий. Гумор артистів примітивний та базується на перекручуванні українських слів.

"Ми розуміємо суспільне обурення і приносимо вибачення аудиторії, яку зачепив цей номер. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців. У випусках "Вечірнього кварталу" команда жартує над собою, підіймає актуальні теми, інколи гіперболізуючи їх, адже це один із законів гумору. Це був саме такий випадок", — йдеться у заяві.

Студія "Квартал 95" наголосила, що з повагою ставиться до мешканців Скадовська. Гумористи запевнили, що таким чином вони хотіли показати, що кострубато говорити під час переходу на українську мову не соромно.

У заяві "кварталівці" запевняють, що вчитися говорити українською ніколи не пізно. Аби подолати страх, варто посміятися над цією проблемою.

Нагадаємо, що після виходу "Новорічного кварталу" 31 грудня 2023 року на YouTube та в інших соцмережах українці масово висловили своє обурення. Люди наголошують, що жителі міста Скадовськ чудово розуміють українську мову.

Скадовськ окупований

"Жарти про "сіські" зі Скадовська, напевно, комусь здаються дуже дотепними. Але нехай це буде на совісті режисерів. Сподіваюся, у них вистачить сил вибачитися перед українцями. Скадовськ сьогодні окупації, і справді, чого зараз потребують скадовчани, — це підтримка", — зазначив міський голова Скадовської ОТГ Олександр Яковлєв.

Раніше "Телеграф" писав, що актриса Ірина Гатун, яка зіграла в номері про Скадовськ головну роль, відвідувала Крим після його окупації росіянами у 2014 році. Українці висловили обурення.