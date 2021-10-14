На межі можливостей: у Львові показали будні медиків у COVID-відділенні (відео)

У лікарнях підкреслюють: невакцинованих українців госпіталізують частіше

Більшість медичних установ Львова ледве можуть упоратися із напливом нових коронавірусних хворих.

Відеозвітом про стандартний робочий день поділилася в Facebook 13 жовтня прес-служба Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

Більшість лікарів спілкуються зі знімальною групою, не відриваючись від виконання своїх безпосередніх обов’язків — ставлять крапельниці, підключають або регулюють апарати штучної вентиляції легень, роблять уколи чи перевіряють загальний стан пацієнтів.

Медики зізнаються чесно: зараз працювати стало значно складніше. Головне причиною називають те, що через мутації COVID-19 посилилася сама форма захворювання. Це тягне за собою куди більш важкі наслідки, досить складне протікання і вищі показники смертності.

"У нас на сьогодні 300 пацієнтів, — зізнається лікар-терапевт ковідного відділення Зоряна Романишин. — Приймаємо нових щодня".

Медик закликала всіх українців бути максимально обережними, тримати дистанцію і обов’язково вакцинуватися.

Незважаючи на те, що лікарям доводиться працювати цілодобово, вони все одно не справляються. Зізнаються: зараз на межі можливостей знаходяться всі: і звичайні люди — через нестандартну ситуацію щодо захворюваності, і вони самі — через завелике навантаження на медсистему.

Також лікарі підкреслюють, що наразі складнощів додає відмова багатьох людей від вакцинації. При цьому імунізація якщо не зовсім допомагає уникнути хвороби, то, принаймні, забезпечує її легке протікання.

"Із 50 осіб у реанімації у нас немає жодного вакцинованого", — підкреслюють медики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у Львові вже із понеділка, 18 жовтня, буде посилений карантин. Як мінімум, збираються скасувати всі масові заходи.

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