Лише з дозволу військкомату: на Львівщині обмежують розселення чоловікам

Так намагаються вираховувати диверсантів

Повнолітні чоловіки до 60 років, які раніше не проживали у деяких населених пунктах Львівської області, поки що не зможуть отримати дозвіл на поселення. Такі нові правила діють на территорію Старого Самбора і Жовкви на час ведення війни з російськими окупантами.

Заборону підтверджують документи, опубліковані на сайтах обох міських рад, повідомляє "Телеграф".

Як у Самборі, так і в Жовкві обмеження діють із 28 лютого. Будь-які заклади не можуть розселяти у себе чоловіків 18-60 років без попереднього погодження таких дій із військовим комісаром.

Документ із Жовкви

Загалом уже усі готелі і хостели зобов'язуються передати детальну інформацію про вже наявних у них поселенців, котрі підпадають під критерії заборони.

Таким чином, швидше за все, хочуть убезпечити населені пункти від приїзду мародерів, провокаторів та диверсантів (особливо зі сторони Білорусі).

Документ із Старого Самбіру

Додамо, що вищезгадані документи також забороняють реалізацію алкоголю та зняття його з продажу у всіх закладах. "Сухий" закон теж вводиться на невизначений термін — вочевидь, до закінчення війни.

Нагадаємо, з 1 березня продаж алкогольних напоїв також заборонено в столиці.

У Охтирці ж перебування у стані сп'яніння на час війни вирішили прирівнювати до мародерства. Це може коштувати людині життя.