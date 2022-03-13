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З’явилося відео обстрілу Яворівського полігону, внаслідок якого загинули 35 людей

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Яворівський полігон 13 березня Новина оновлена 13 березня 2022, 21:55
Яворівський полігон 13 березня

Момент обстрілів у Львівській області зафіксував англомовний чоловік

У неділю, 13 березня, на 18-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну окупанти атакували Яворівський полігон у Львівській області.

Нещодавно американське видання The New York Times опублікувало кадри з моменту завдання удару по Яворівському полігону від імені англомовного чоловіка, який веде зйомку ракетних прильотів, перебуваючи безпосередньо на місці подій.

Друга половина відео демонструє наслідки цієї атаки, які знімають уже українські військовослужбовці.

Нагадаємо, що внаслідок ракетного обстрілу Яворівського полігону, який є Міжнародним центром миротворчості та безпеки у Львівській області, загинуло 35 людей. Зруйновано місцеву інфраструктуру, понад 100 людей отримали поранення. Пізніше стало відомо, звідки саме окупанти випускали ракети.

Як вважають у Білому домі, бомбардування полігону сталося через розчарування кривавого диктатора володимира путіна ходом війни в нашій країні — путін розчарований наступальною "операцією" в Україні і тому вирішив ударити по Львівській області.

Теги:
#Львів #Яворівський полігон #Окупанти #Полігони
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