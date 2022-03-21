У Львівській області відкривається ізраїльський польовий шпиталь

Госпіталь працюватиме у спеціально обладнаних наметах

22 березня у Мостиськах відкриється ізраїльський польовий шпиталь, який надаватиме допомогу переселенцям, мешканцям Мостиської та сусідніх громад.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Цей проєкт реалізує Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю та Міністерство закордонних справ України, за сприяння Фонду Шустермана, який опікується національними та соціальними проєктами в Ізраїлі та JDC.

Працюватиме медзаклад у спеціально облаштованих наметах. Тут ізраїльські лікарі проводитимуть первинний огляд, а також діятиме окремий ковідний ізолятор.

"Якщо людина потребуватиме хірургічного втручання, спеціалісти з Ізраїлю зможуть оперувати у приміщеннях лікарні громади. Для стаціонарного перебування хворих у шпиталі обладнали три палати: чоловічу, жіночу та дитячу. Щоб вирішити питання комунікації, на реєстрації працюватиме медик з місцевої лікарні, а ізраїльським колегам постійно допомагатиме черговий лікар", — розповів голова ОВА.

Крім надання медичної допомоги, ізраїльські медики планують проводити навчання для лікарів громади та області, а також розглядають можливість онлайн-консультацій з ізраїльськими спеціалістами різних профілів.

У мостиському шпиталі будуть працювати майже 100 осіб, понад 60 – це медики.

Як відомо, подібний шпиталь, який організувала американська спільнота "Сумка Самарянина", запрацював 14 березня у Львові.