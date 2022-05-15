Були "прильоти": росіяни завдали ракетного удару по об’єкту на Львівщині (фото, відео)
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Метою ворога став військовий об’єкт
Втрачаючи позиції на сході, росія продовжує атакувати українські населені пункти далеко від лінії фронту — рано-вранці неділі тривогу і вибухи чули мешканці Львівської області.
Згідно з офіційними даними від Львівської обласної адміністрації, ракетного удару було завдано близько 4:30 ранку по об’єкту військової інфраструктури.
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Поки невідомо, чи досяг ворог мети — на 8 ранку не відомо про загиблих та травмованих, також уточнюється чи є пошкодження. У мережі публікують фото та відео неба над областю. Зазначається, що чули близько 7 вибухів та дим у повітрі характерний для роботи протиповітряної оборони.
На території Львівської області є кілька об’єктів військової інфраструктури, один з них неподалік Новояворівська, мер якого звернувся до громади з проханням сидіти в укриттях одразу після вибухів.
Бити ракетами по українським містам у вихідні — одна з рис російської агресії, на минулих — обстріляли Одесу.
Раніше ракетний удар по Львову росія завдавала на початку травня. Раніше "Телеграф" писав, що росія перейшла на застарілі ракети.