Робить 800 пострілів за хвилину: у Львові презентували унікальний бандеромобіль

Військове авто презентували для українців, перш ніж відправити його знищувати окупантів на фронт

На Площі Ринок у самому центрі Львова презентували бандеромобіль із американським кулеметом Browning М2, виготовлений для батальйону "Карпатська Січ".

Презентація відбулася 4 вересня, і в ході неї всі бажаючі могли оцінити, що таке справжні українські бандеромобілі та дізнатися, як вони використовуються у бою.

Зазначимо, що виготовленням таких бандеромобілів займаються волонтери car4Ukraine.com — на сотій моделі встановлено кулемет, здатний робити 800 пострілів за хвилину, а місця водія та стрілка додатково захищені бронепластинами.

Крім нього, на Площі Ринок показали ще дев’ять бойових автомобілів із турельними установками для різних видів зброї. Всі ці авто незабаром вирушать знищувати окупантів на фронт на сході та півдні України.

Автори проекту стверджують, що всього виготовили вже 116 бандеромобілів, і мають замовлення ще більш ніж на 700 одиниць.

Такі автомобілі є дуже важливими на полі бою завдяки тому, що вони мають дуже високу прохідність, використовуються для активних бойових дій у протитанкових операціях як в обороні, так і під час наступу.

Варто зауважити, що спочатку так звані "бандеромобілі" придумали в міністерстві оборони росії як грізну зброю ЗСУ, після чого в Україні посміялися і почали робити посилені військові авто, називаючи їх бандеромобілями.