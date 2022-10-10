Удари по Львову: у місті великі проблеми з електрикою та транспортом

Світла немає практично у всьому Львові

Після масованих ракетних атак росії по містах України в понеділок, 10 жовтня, у Львові сталися перебої зі світлом. Без електропостачання залишилося близько 90% міста, це вплинуло на роботу транспорту. Поки що не курсують трамваї та тролейбуси, але влада запустила більше автобусних маршрутів.

Таку інформацію повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, повідомляє Телеграм-канал "Львів. Оперативно". За його словами, розпочав роботу штаб ліквідації наслідків.

"Понад 80% світлофорів не працює. На великих перехрестях працюють регулятори", — зазначив чиновник.

Крім того, у Львові немає гарячої води, але через резервне харчування подається холодна вода. Також жителі скаржаться на збої зі стільниковим зв’язком.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький у коментарі "Суспільному" розповів, що 7 із 15 ракет було знешкоджено українськими силами ППО, а 8 ракет потрапили в енергетичні підстанції. Це й спровокувало перебої з електрикою, подачею води та зв’язком.

За його словами, щойно вдасться ліквідувати пожежі, енергетики займуться відновленням електропостачання, після чого з’явиться можливість повернути подачу води. Медичні установи функціонують завдяки генераторам, а ось навчальні вирішено перевести на дистанційну форму роботи.

Нагадаємо, в Офісі президента виступили із проханням до співгромадян. Українців просять за можливості в понеділок, 10 жовтня, на п’ять годин обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 22:00.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіянами було пошкоджено 11 об’єктів критичної інфраструктури України. Влада не виключає перебої світла, водопостачання та зв’язку.