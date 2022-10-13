Ракетний удар по Заходу України: є прильоти на Львівщині, що відомо

Одну з ракет вдалося ліквідувати силам протиповітряної оборони

У четвер, 13 жовтня, під час оголошеної повітряної тривоги на Львівщині прогриміли кілька вибухів. Спершу з'явилася інформація про роботу протиповітряної оборони області, однак без прильотів російських ракет не обійшлося.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у власному Telegram-каналі.

За його інформацією, росіяни вдарили ракетою в один з військових об'єктів, що у Золочівському районі Львівської області, знищивши військове майно. Примітно, що це було повторне влучання ворогів в один і той же об'єкт. На щастя, обійшлося без жертв.

Козицький додав, що всього у бік Львівщини запустили 3 ракет. З них 1 — збили наші сили ППО, а 2 — влучили в об'єкти інфраструктури.

Нагадаємо, що ніч на 13 жовтня була непростою для мешканців кількох регіонів України. Під масований російський обстріл вкотре потрапив Миколаїв, де росіяни вдарили по багатоповерховому будинку. А по Київській області ворожа армія ближче до світанку вдарила іранськими "шахідами". Чули вибухи та роботу засобів ППО ще у кількох областях — Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 10 жовтня під час масованого ракетного удару росіян по Україні постраждали енергооб'єкти у Львівській області, внаслідок чого люди на деякий час залишилися без світла.