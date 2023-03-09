Ракета впала на будинки: на Львівщині багато загиблих через нічну атаку рф (фото, відео наслідків)

Ракета вбила людей вдома — три будинки згоріли

Не тільки на Дніпропетровщині є загиблі внаслідок російської атаки. На Львівщині у Золочівському районі жертвами обстрілу стали четверо людей — ворожа ракета впала в житловій зоні.

Про це повідомляє голова Львівської ОДА Максим Козицький. Загинули два чоловіки та дві жінки. Вони були в себе вдома, коли впала ракета.

Оновлення: Виявили тіло ще одного загиблого — чоловіка 1963 року народження.

На місці прильоту почалася пожежа, яка знищила три житлових будинки, три машини, гараж, господарські споруди. Пожежу вже загасили. Завали продовжують розбирати — під ними можуть бути інші люди.

Львівський та Золочівський райони межують. Від Золочева до Львова — трохи більш як 60 км.

Тривога на Львівщині тривала протягом чотирьох годин. Довше вона трималась у центральній, східній, північній та південній частинах України — зранку кілька прильотів зафіксували і у столиці, вже після того, як на заході країни почули сигнал відбою.

"Телеграф" повідомляв, що у Києві ракети також впали на зоні житлової забудови, є постраждалі. Є влучання в об'єкти енергетики в різних областях — в частині міст знеструмлена критична інфраструктура, є перебої з роботою транспорту, зв'язком, електрикою.