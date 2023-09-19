Атака "Шахедів" на Львів: росіяни знищили 300 тонн гуманітарки, координаторка ООН відреагувала

Росіяни стали частіше обстрілювати склади з гуманітаркою

Внаслідок сьогоднішнього удару по Львову вигорів гуманітарний склад, який належав неурядовій організації "Карітас-Спес". На ньому зберігалось 300 тонн допомоги.

Про це у своєму звіті повідомила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун. Вона засудила такі дії росіян та нагадала, що гуманітарні установи перебувають під захистом міжнародного права.

За словами Деніз Браун, за останній рік російська армія посилила удари по гуманітарних об’єктах в Україні. Це сильно впливає на тих, хто вже зазнає жахливих наслідків війни. Також вона нагадала, що гуманітарні співробітники, установи та активи захищені міжнародним гуманітарним правом, тому удари по них суворо заборонені.

"Я найрішучішим чином засуджую російський авіаудар, внаслідок якого сьогодні рано-вранці було зруйновано склад неурядової організації "Карітас-Спес" у Львові, західна Україна… Гуманітарні працівники, об’єкти та активи перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Прямі напади або напади невиборчого характеру суворо заборонені. Міжнародне гуманітарне право — це не варіант, це обов’язок, і його необхідно дотримуватися", — сказано в повідомленні Деніз Браун.

Нагадаємо, що росія атакувала Львів "Шахедами" близько 04:00 сьогодні, 19 вересня. У самому місті було чути чотири вибухи, а потім стало відомо, що спалахнула будівля промислового складу. Загалом росіяни запустили 18 дронів з яких 15 вдалося збити. Внаслідок атаки загинула одна людина — працівник постраждалого складу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в ніч проти 19 вересня росіяни атакували й Кривий Ріг. Внаслідок удару по місту спалахнула багатоповерхівка, є постраждалі.