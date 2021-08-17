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Американські вчені створили новий вид контрацепції, але потрібні ще експерименти за участю жінок

Автор
Т. Гулеватая
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Американські вчені створили новий вид контрацепції, але потрібні ще експерименти за участю жінок Новина оновлена 16 серпня 2021, 19:47
Запліднення яйцеклітини

Команда дослідників в США виявила, що створене ними антитіло було на 99,9% ефективним в уловлюванні людських сперматозоїдів.

Йдеться про розробку протизаплідних антитіл як альтернативи гормональним формам жіночої контрацепції.

Як повідомляє видання Medical Xpress, в світі є два основні варіанти запобігання небажаної вагітності: презервативи або ВМС, а також гормони, що вводяться у вигляді інʼєкцій або таблеток.

Але, як відзначають дослідники, у всіх таких варіантів є недоліки, які призводять до проблем у жінок. Тому вчені шукали третю альтернативу — використання антитіл.

Дослідники перевірили здатність клітин IgG залучати і звʼязуватися зі сперматозоїдами в чашці Петрі і виявили, що вони в 10 разів краще вловлюють сперматозоїди, ніж вихідні антитіла, взяті у жінок-добровольців.

Дослідники провели експерименти на вівцях і вводили такі розчини в піхву самок. В результаті чого, було виявлено зниження кількості рухливих сперматозоїдів на 99,9%.

Дослідники відзначають, що потрібна додаткова робота, щоб визначити, чи може їх методика стати третім методом контрацепції для жінок у майбутньому. Наступного разу вони планують зʼясувати, чи будуть створені ними антитіла працювати так само в піхві людини.

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