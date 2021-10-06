Завжди є причина: доктор Комаровський розповів, як зрозуміти, чому дитина плаче

Комаровський виділив три основних причин дитячого плачу і розповів, як з ними боротися.

Коли малюк плаче, батьки часто впадають в паніку і намагаються робити все що завгодно, щоб дитина припинила. Однак, боротися потрібно не з самим плачем, а з його причиною.

Про це на своїй сторінці в Інстаграм розповів "гуру матусь" відомий український доктор Євген Комаровський.

Є три основні причини плачу: ⁣

Інстинкт криком кликати на допомогу.

Цей інстинкт ще можна назвати інстинктом страху. Він виражений у дітей по-різному, тому у різних діток може спостерігатися різниця в інтенсивності і тривалості плачу. Наприклад, коли дитина залишилася сама у нього спрацював цей інстинкт і він почав кричати. Що робити: взяти на руки.

Незадоволені фізіологічні потреби.

Якщо у дитини з’явилася потреба в реалізації якоїсь з природних (фізіологічних) функцій (їжа, сон, питво, сечовипускання, дефекація), а можливості її вгамувати немає, то природно малюк буде платан. Що робити: погодувати/вкласти спати/посадити на горщик — в залежності від ситуації.

Біль і дискомфорт.

Відчуття болю — неодмінний супутник безлічі хвороб. Тому, якщо плач є, а знайти йому пояснення не вдається, доводиться думати про хвороби і намагатися виявити причини плачу разом з лікарем.

Раніше, "Телеграф" писав, що Євген Комаровський розповів що потрібно робити українцям, щоб захиститися від "Дельти".