Як розпізнати материнське вигорання та що може допомогти його побороти

Новоспеспечені матусі з часом можуть відчути, що речі, які раніше робили їх щасливими, більше не радують, в голові плутаються думки, а спати хочеться навіть після сну.

Синдром емоційного вигорання – стан який часто трапляється у молодих мам. Коли мама весь час сама намагається впоратись з дитиною не маючи ні відпустки, ні вихідного, ні годинки на себе, можуть опуститись руки та з’явитись відчуття, що "батарейки сідають". Дар`я Балакіна, психологиня, ГО "Лада" розповіла сайту mamawow як розпізнати вигорання і що може допомогти вийти з цього стану.

Ознаками, за якими можна розпізнати материнське вигорання є стан постійного роздратування, коли жінку може вибісити все, що потрапляє в коло її погляду. Сонливість вдень та безсоння вночі. Думки не можуть зібратися до купи, вони плутаються і не можуть утворити єдине ціле. Матуся може втратити радість від материнства, через це відчувати почуття провини, гнів на себе чи на дитину, та плакати, усвідомлюючи це. Реакції сповільнюються, може бути запаморочення, пелена перед очима. Може зникнути апетит.

Всі симптоми індивідуальні, комусь хочеться плакати, бо завтра очікується ще один день на самоті з дитиною, хтось гнівається на чоловіка, бо він надто голосно дихає, або поставив тарілку не туди, куди вона хотіла, а хтось втрачає всякий інтерес до їжі.

Мамам потрібно навчитися відстежувати у себе такі стани, знати як їх попередити і не боятися попросити про допомогу, адже наслідками материнського вигорання можуть стати тривожні розлади, депресія, та стани, подібні до неї.

Варто пам’ятати, що виснаження може повертатись, від нього не виробляється імунітет, тому постійно відстежуйте свій фізичний та емоційний стан.

Ми можемо впливати на свій емоційний та фізичний стан різними способами. Головне знати, що це в наших силах.

Як собі допомогти, якщо прийшло материнське вигорання

Психологиня створила чек-лист, який допоможе нормалізувати свій стан у разі, якщо ви відчули ознаки вигорання.

- Ви можете відкласти всі справи, які не мають стосунки до вас чи дитини

- Не бійтесь просити про допомогу, ваші обв’язки можуть розділити ваш чоловік, мама, подруга чи няня.

- Почніть витрачати час на себе, хоча б 10 хвилин на одинці з собою можуть істотно змінити ситуацію.

- Створіть всі можливі для вас умови, щоб покращити свій сон, харчування і відпочинок.

- Якщо відчуваєте, що не можете самостыйно впоратись зі своїм емоційним станом, зверныться до фахівця.

- Прийміть ванну, душ, або ж відвідайте лазню, сауну чи басейн.

- Спробуйте працювати з диханням та тілом у напрямку розслаблення.

Це невеличкий перелік способів може допомогти вам на перших етапах вигорання. Проте пам'ятайте, хворобу краще попередити, ніж лікувати, тому зважайте на свій емоційний стан та не доводьте його до до стану, коли допоможе лише лікування.

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