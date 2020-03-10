Важливі поради для мам, у яких донечка

І чим раніше ви навчите цьому дочку, тим щасливішою вона буде.

Виховувати дівчаток — важка робота, як і взагалі виховання дітей. А в найближчі роки дівчинка стане підлітком. Це лякає — адже хочеться захистити дітей від усього на світі — але наші можливості обмежені.

Ось дюжина порад для мам дівчаток:

Ваша косметика — це тепер її косметика

Дівчинці дуже подобається гратися з косметикою. З часом її треба навчити, що чим менше косметики, тим краще, ну а зараз це просто забава.

Розповідати про зміни в тілі

Це ваша робота — розповідати правду про її тіло. Вона не повинна соромитися питати про особливості жіночого організму.

Збережіть їй дитинство як можна довше

Це ваша робота — не пустити дорослий світ в її безтурботне дитинство.

Підтримуйте її стосунки з папою

Вона повинна знати, що є чоловік, який любить її. Таким чином, в майбутньому вона не буде віддавати своє серце першому ліпшому.

Навчіть її цінувати гроші

Дайте дочці зрозуміти, що настане той день, коли вона не буде ні від кого залежати. Вона повинна бути готова розумно витрачати гроші.

Говоріть про фігуру дуже обережно

Саме від вас залежить, як вона буде сприймати свою фігуру в майбутньому. Ви складаєте в її голові ідеали жіночої краси. Не кажіть при ній про проблеми зайвої ваги, нестачі об'єму в деяких місцях і про сильний неспокій всіх жінок з приводу цього.

Захищайте її та вчіть захищатися самій

Світу потрібні сильні жінки. Ваша дочка повинна знати, що завжди може на вас покластися, але вона повинна вміти справлятися з проблемою самостійно, перш ніж звернутися за допомогою.

Хваліть дочку за її характер

Не потрібно робити компліменти тільки її красі. Вона повинна знати, що в ній є щось більше, ніж просто гарна зовнішність. Тому говоріть їй, що вона розумна, смілива або добра. Це речі, які не зникнуть з часом.

Показуйте допустимі межі у спілкуванні з людьми

Допоможіть їй зрозуміти, що до неї завжди повинні ставитися з повагою. Поясніть, що таке добре, а що таке погано, на діях, а не на словах. Адже слова забудуться, а ваші вчинки завжди будуть прикладом для дій.

Слідуйте за своїми мріями

Ваша дочка повірить у свої власні мрії, зрозуміє, як важливо робити те, що дійсно любиш, якщо ви покажете це на своєму досвіді.

Вчіть її бути розсудливою, коли йдеться про хлопчиків

Розум, інтуїцію і довіру власним почуттям — потрібно враховувати всі три пункти. Нехай вона запам'ятає.

Поясніть, що її повинні цінувати

Поговоріть з нею відверто про стосунки і про те, як вони повинні або не повинні вони складатися між людьми. І що в ній повинні бачити оточуючі.