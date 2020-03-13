Як поводитися з дітьми під час карантину

Чим зайняти дитину під час карантину, знає психолог.

Кожен, хто має хоча б одну дитину 3-12 років, з оголошенням карантину отримав добрячу порцію адреналіну і головного болю. Що робити: залишатися з дитиною чи залишати можна її саму? Добре, якщо поруч бабусі, дідусі, сусіди, знайомі, які можуть попіклуватися про дитину. А якщо немає? Юридично залишати на самоті дитину до 11 років заборонено. З психологічної точки зору теж. Однак, є діти, яких і в 15 років залишити наодинці небезпечно.

Як дізнатися, чи готова ваша дитина бути деякий час одна, розповідає психолог Галина Орєхова.

Для цього запитайте, скажімо, дитину: чи погана звичка гризти нігті Здебільшого діти відповідають, що це погано. Правильно! Але далі буде ще одне запитання: чому погано? Якщо відповідатиме: «У мене нігті будуть негарні…», «Це погано для мого здоров’я», – все гаразд! Якщо скаже: «Бо мама буде сваритися і дітки будуть сміятися», то краще мамі подумати про віддалену роботу.

У жодному разі не залишайте дітей, коли помічаєте, що у них поганий настрій або спостерігається депресивний стан. Якщо безвихідь і залишити дитину наодинці все ж таки доведеться, дайте її таке завдання, яке дитина може виконати. Наприклад, скласти пазли або розмалювати малюнок. Повернувшись додому, не забудьте похвалити своє чадо та сказати, що ви ним пишаєтеся.

Ось 5 хороших порад, чим зайняти дитину під час вимушених канікул:

Настільні ігри. Їх треба обирати за віком. Для учнів початкової школи буде цікаво пограти у «ходилки-бродилки з кубиком», для підлітків та старшокласників – монополію та інші ігри, які розвивають логічне мислення. Лото, уно, пазли – теж будуть цікаві для дітей будь-якого віку.

Заняття для розвитку. Розмальовки, ліплення з пластиліну, квілінг, витинанки… Можна запропонувати дитині виготовити фотоколаж сім’ї. На великому аркуші паперу можна намалювати велике дерево, на гілках якого приклеїти фотографії членів сім’ї.

Хатні справи. Помити посуд, приготувати смачну страву або полити вазони. А ще можете разом з дитиною посадити якусь рослину в горщик та стежити за її ростом!

Звичайне читання перетворіть у гру. Після прочитання казки або оповідання спробуйте разом з дитиною влаштувати за її мотивами домашній театр. Цікавим для дітей буде також театр тіней. Для цього необхідно встановити настільну лампу біля стіни й руками показувати фігури тварин.

Ведення щоденника. Купіть гарний блокнот, який застібається на замочок чи закривається на ключик. Запропонуйте дитині записувати туди свої думки та описувати, як минув день. Це допоможе розвивати пам’ять дитини та розвине здатність чітко висловлюватися.