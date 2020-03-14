Як коронавірус впливає на дітей

Хвороба, яку викликає коронавірус, у дітей проходить в м'якій формі й не викликає важкої форми пневмонії. Цим пояснюється я мала кількість летальних випадків.

Про це йдеться в дослідженні китайських медиків і біологів опублікованому в Nature Medicine.

Медики провели дослідження на 10 інфікованих китайських дітях заражених коронавірусом. Так було визначено, що жодна дитина за час хвороби не потребував інтенсивної терапії та респіраторної підтримки.

При цьому, у порівнянні з дорослими, діти мали вищу температуру, однак вона не перевищувала 39 градусів. У однієї дитини хвороба пройшла взагалі без помітних симптомів.

Також лікарі зазначили, що коронавірус тривалий час здатний залишатися у відходах життєдіяльності. Це, на думку вчених, підвищує ймовірність фекально-оральної передачі вірусу.