Чи можна дитині гратися з їжею?

Дитяча нутриціологиня Шарлотта Стірлінг-Рід каже, що строгий етикет для маленьких дітей під час прийому їжі – не завжди добре.

Вона вважає, що прийоми їжі потрібно розглядати як можливість провести час зі своїми дітьми.

"Не грайся з їжею"

Знайомство з їжею допомагає дітям розпочати її приймати.

А гра з їжею – навіть без її вживання – частина процесу навчання. Це допомагає дітям вивчити зовнішній вигляд продуктів.

Так що нехай грають – і постарайтеся не турбуватися про безлад, який буде опісля, радить експертка.

"Спорожни свою тарілку"

Маленькі діти зазвичай знають, коли вони голодні чи ситі.

Намагайтеся практикувати "інтуїтивне харчувння" дитини. Це означає, що вам потрібно стежити за ознаками ситості або голоду і реагувати на це.

Наприклад, якщо дитина закриває рот, плаче або відштовхує ложку, пора припинити прийом їжі.

Але якщо дитина плаче, коли ви забираєте тарілку, їй може знадобитися трохи більше їжі.

"З’їж свою зелень"

Чим більше ми наполягаємо на тому, щоб дитина щось з’їла, тим менша ймовірність того, що вона справді захоче це з'їсти.

Іноді для того, щоб ваш малюк спробував з'їсти цю їжу, достатньо просто подати йому приклад.

Уникайте того, щоб прийоми їжі ставали битвою або перетягуванням каната.

"А в ротик залітає літачок..."

"Чим більше приємних прийомів їжі, тим більше ваш малюк буде асоціювати їжу із задоволенням і радістю – це буде впливати і на продукти, які вони їдять", – розповідає експертка.

Але, за її словами, не варто перетворювати сам процес споживання їжі в гру або використовувати інші методи, щоб змусити дитину їсти.

Це не допомагає дізнатися про важливість їжі і може перетворити прийом у проблему.

"Дітям не варто їсти їжу дорослих"

Це не обов'язково, запевняє нутриціологиня. Сім'ям варто харчуватися однаково.

Після того, як ваш малюк дослідить першу їжу, може приступати до адаптованої версії дорослої їжі.

Це допоможе їм дізнаватися, які продукти ви їсте всією сім'єю.

Це також допоможе їм швидше призвичаїтися до такої їжі.

Можливо, вам доведеться адаптувати текстуру продуктів, щоб дитині було легше їх споживати, а також виключити сіль та цукор, особливо для маленьких дітей.