Як дітям безпечно "залипати" в телефоні під час карантину

Міністерство внутрішніх справ порадили батькам обговорити зі своїми дітьми, як бути обережними та уникати небезпеки в інтернеті під час карантину.

У відомстві наголосили, що онлайн уроки, спілкування з друзями і фільми – це все невіддільна частина інтернет-життя сучасних дітей.

До того ж, під час карантину малеча буде більше часу "залипати" в телефонах, планшетах та комп’ютерах. Тож, варто не соромитися і поговоріть з дітьми про безпеку в мережі.

Типи небезпеки, яка загрожує дітям в інтернеті:

загроза особистій безпеці: порнографія, спілкування зі збоченими людьми або залучення до протиправних дій;

безпека інших: кібербулінг, вчинення злочинів, посягання на безпеку оточення;

витік персональної інформації – розголошення номерів кредитних карток, номерів телефонів та небезпека завантаження шкідливих програм.

Як безпечно користуватися інтернетом: правила МВС:

нікому не розголошувати особисті паролі та для кожного сервісу використовувати новий пароль;

не давати нікому особистої інформації, не виставляти фото з приватного життя;

відмовлятися від зустрічі з людьми, з якими познайомились online;

не викладати фото квитків зі штрих-кодами;

не встановлювати невідомі програми та не переглядати інформацію за підозрілими посиланнями;

не реагувати на непристойні коментарі, які вам адресують, але обов’язково повідомити про це батькам;

не вірити всьому: не вся інформація, яку публікують в мережі, правдива;

краще не публікувати потаємні думки чи секрети.

У МВС сподіваються, що батьки на карантині проведуть багато часу зі своїми дітьми. Якщо ж такої можливості немає, то обов’язково варто обговорити з ними всі безпекові питання. А взагалі, інтернет краще замінити цікавою книгою чи крутою грою.