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Як дітям безпечно "залипати" в телефоні під час карантину

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Як дітям безпечно "залипати" в телефоні під час карантину
11:56 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: unsplash

Міністерство внутрішніх справ порадили батькам обговорити зі своїми дітьми, як бути обережними та уникати небезпеки в інтернеті під час карантину.

У відомстві наголосили, що онлайн уроки, спілкування з друзями і фільми – це все невіддільна частина інтернет-життя сучасних дітей.

До того ж, під час карантину малеча буде більше часу "залипати" в телефонах, планшетах та комп’ютерах. Тож, варто не соромитися і поговоріть з дітьми про безпеку в мережі.

Типи небезпеки, яка загрожує дітям в інтернеті:

  • загроза особистій безпеці: порнографія, спілкування зі збоченими людьми або залучення до протиправних дій;
  • безпека інших: кібербулінг, вчинення злочинів, посягання на безпеку оточення;
  • витік персональної інформації – розголошення номерів кредитних карток, номерів телефонів та небезпека завантаження шкідливих програм.

Як безпечно користуватися інтернетом: правила МВС:

  • нікому не розголошувати особисті паролі та для кожного сервісу використовувати новий пароль;
  • не давати нікому особистої інформації, не виставляти фото з приватного життя;
  • відмовлятися від зустрічі з людьми, з якими познайомились online;
  • не викладати фото квитків зі штрих-кодами;
  • не встановлювати невідомі програми та не переглядати інформацію за підозрілими посиланнями;
  • не реагувати на непристойні коментарі, які вам адресують, але обов’язково повідомити про це батькам;
  • не вірити всьому: не вся інформація, яку публікують в мережі, правдива;
  • краще не публікувати потаємні думки чи секрети.

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У МВС сподіваються, що батьки на карантині проведуть багато часу зі своїми дітьми. Якщо ж такої можливості немає, то обов’язково варто обговорити з ними всі безпекові питання. А взагалі, інтернет краще замінити цікавою книгою чи крутою грою.

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Интернет, Карантин, Діти, Сім'я, Гаджети.
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