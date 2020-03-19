Як дітям безпечно "залипати" в телефоні під час карантину

У відомстві наголосили, що онлайн уроки, спілкування з друзями і фільми – це все невіддільна частина інтернет-життя сучасних дітей.
До того ж, під час карантину малеча буде більше часу "залипати" в телефонах, планшетах та комп’ютерах. Тож, варто не соромитися і поговоріть з дітьми про безпеку в мережі.
Типи небезпеки, яка загрожує дітям в інтернеті:
- загроза особистій безпеці: порнографія, спілкування зі збоченими людьми або залучення до протиправних дій;
- безпека інших: кібербулінг, вчинення злочинів, посягання на безпеку оточення;
- витік персональної інформації – розголошення номерів кредитних карток, номерів телефонів та небезпека завантаження шкідливих програм.
Як безпечно користуватися інтернетом: правила МВС:
- нікому не розголошувати особисті паролі та для кожного сервісу використовувати новий пароль;
- не давати нікому особистої інформації, не виставляти фото з приватного життя;
- відмовлятися від зустрічі з людьми, з якими познайомились online;
- не викладати фото квитків зі штрих-кодами;
- не встановлювати невідомі програми та не переглядати інформацію за підозрілими посиланнями;
- не реагувати на непристойні коментарі, які вам адресують, але обов’язково повідомити про це батькам;
- не вірити всьому: не вся інформація, яку публікують в мережі, правдива;
- краще не публікувати потаємні думки чи секрети.
У МВС сподіваються, що батьки на карантині проведуть багато часу зі своїми дітьми. Якщо ж такої можливості немає, то обов’язково варто обговорити з ними всі безпекові питання. А взагалі, інтернет краще замінити цікавою книгою чи крутою грою.