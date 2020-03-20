Як замінити солодощі для дітей: поради батькам

Можна пригостити дитину простими та корисними ласощами.

Які солодощі, якщо діти їх вживають у помірних кількостях, не завдають особливої шкоди? Цукру, звичайно, в них дуже багато — на те вони і солодощі. Але, крім цукрів, деякі джерела містять ще й безліч корисних речовин.

Почнемо з того, що цукри бувають різними, як і їх частка в тому чи іншому продукті. І якщо вже вибирати з усього різноманіття солодощів, то краще зупинити свій вибір на найбезпечніших з них. А також слід враховувати індивідуальну переносимість організму відносно того або іншого продукту.

Свіжі фрукти, ягоди та овочі

Навряд чи ми відкриємо Америку, якщо повідомимо вам, що краще вживати у їжу натуральні джерела цукру, ніж поглинати його у переробленому вигляді, у якому він міститься у тістечках, морозиві, тортах, шоколаді та інших джерелах швидких вуглеводів. Функція переробленого цукру полягає у швидкому поповненні енергії, якщо її було витрачено занадто багато.

Але, на жаль, жодної іншої користі такий цукор не приносить. Альтернатива йому — природний аналог, який міститься у багатьох плодах. Спробуйте, наприклад, почастувати свою дитину натертою на крупній тертці і трохи розім'ятою морквою. У такому перекусі є не лише природний цукор, але також і бета-каротин, який, потрапляючи до організму, перетворюється на вітамін А. Моркву необхідно вживати за наявності багатьох захворювань і вона ще відома як антисептик, що приносить користь.

Вітаміни та інші корисні речовини містяться у будь-яких плодах або ягодах. Але особливо багаті на них: чорниця, що корисна для зору, ківі, що містить аскорбінову кислоту у достатній кількості, яблука і гранати, що багаті на калій. Останні фрукти, до речі, можна їсти навіть з кісточками, але у межах розумного. Доведено, що вони приносять користь організму.

Сухофрукти

У висушеному вигляді плоди, звичайно, містять більше вуглеводів. Але цукор у таких фруктах залишається натуральним, шкідливих добавок у них, зазвичай, немає (хоча їх наявність краще уточнити), а користь все одно є. Так, багато сухофруктів містять багато калію, але особливо у цьому сенсі виділяється курага. З усіх інших корисних елементів найбільше у ній фосфору і кальцію. Кальцій, а також магній містяться у чорносливі та родзинках. Тими ж характеристиками може похизуватися й інжир, але вміст цукрів у ньому значно вищий.

Звичайно, краще за все, якщо ви отримали сухофрукти за домашніх умов. Сьогодні зробити це стало легше завдяки сучасним сушаркам. У цьому випадку ви напевно знатимете, що ласощі натуральні. До речі, у сушених яблуках і грушах міститься не менше калію, кальцію і фосфору, ніж у свіжих. А ще у таких яблуках зберігається непогана кількість натрію, а у грушах — магнію.

Натуральний мед

У невеликих кількостях натуральний мед можна включати до раціону і як самостійний продукт, але набагато краще поєднувати його з іншою їжею — сиром, фруктами, а також додавати до каші замість цукру. Його вміст у цьому продукті складає більше 80 %. Із корисних речовин у натуральному меді у значній кількості міститься той самий калій. Питома вага інших цінних елементів не настільки значна. Мед має підтверджені протимікробні властивості, з його допомогою лікують застудні і деякі інші захворювання. Але мед ще потрібно вміти правильно вибрати.

Мед не рекомендують включати у раціон дітям до півтора року, шоколад і морозиво дітям до трьох років, тістечка і торти — дітям до чотирьох років.

Козинаки, або гозінакі

Цей смаколик, напевно, не потребує додаткової інформації. До його складу входять мед і насіння (соняшник, кунжут) або горіхи (арахіс, кеш'ю, фундук та інші). Про мед як складову козинаків ми вже розповіли, а інші компоненти стосовно своєї користі йому точно не поступаються. Так, у насінні соняшнику містяться цінні мінерали — кальцій, залізо, марганець, цинк, магній і селен, які позитивно впливають на організм.

Кунжут багатий на кальцій, фосфор, калій і магній, а також антиоксиданти і поліненасичені жири, які сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину у крові. На ті самі макроелементи багаті арахіс, кеш'ю і фундук. Головна користь горіхів полягає у тому, що за рахунок наявності у їх складі поліненасичених жирних кислот вони протистоять розвитку хвороб серцево-судинної системи, а також стимулюють розумову діяльність.

Сире варення

Переважно мова йде про користь перетертої з цукром чорної смородини. Крім аскорбінової кислоти, у цій ягоді міститься значна кількість макроелементів — калію і фосфору, а з мікроелементів — марганцю. Завдяки великій кількості наявних у ній вітамінів, ця ягода зміцнює імунітет і сприяє прискоренню згортання крові.

Домашні цукати з цедри цитрусових плодів

Від цукатів промислового виробництва користі не набагато більше, ніж шкоди. Ви не знаєте напевно, у якому стані перебувала сировина перед обробкою, де вона зберігалася і за якою технологією виготовлялася. Крім цього, у таких продуктах у більшості випадків наявні різноманітні консерванти, ароматизатори і навіть барвники, що негативно впливають на організм дітей. До речі, інформацію про це виробники часто вказують на упаковці.

Зовсім інша справа — цукати домашнього виробництва. У них легко можна контролювати якість використовуваної сировини, обсяг цукру, час та температуру приготування і умови зберігання. У цедрі цитрусових містяться флавоноїди, які нейтралізують надлишки холестерину, а також пектин, що позитивно впливає на склад мікрофлори кишківника і оптимізує обмін речовин. Приготувати цукати з цедри цитрусових за домашніх умов зовсім не складно.

Мармелад

Переходимо до виробів промислового виробництва. Дуже корисними їх, звичайно, не назвеш, але з усього довгого списку солодощів їх з повною відповідальністю можна віднести до найменш шкідливих. По-перше, вміст шкідливих добавок у мармеладі найчастіше наближається до мінімуму, а по-друге, ласощі традиційно готують з додаванням пектину, про користь якого вже було сказано.

Мармелад у цукровій оболонці швидше шкідливий, ніж корисний. Цукор затримується на зубах і, контактуючи з бактеріями на зубній емалі, провокує її витончення. З цієї ж причини стоматологи не рекомендують часто включати у раціон іриски, а також жувальний мармелад. Але якщо вже ви не можете відмовити собі у задоволенні, то відразу ж після вживання цих ласощів очистіть від залишків солодощів зуби, потім почистіть їх із зубною пастою і добре прополощіть рот.

Деякі виробники виготовляють мармелад на натуральній основі. До речі, і такий десерт реально приготувати вдома.

Зефір або пастила

Пастилу, як і зефір, готують не лише з фруктового пюре, але також з яєчного білка, цукру і того самого пектину. Вміст синтетичних барвників і ароматизаторів у цих продуктах мінімальний або вони взагалі відсутні, наприклад, у дитячому зефірі.

Домашнє "морозиво"

Підбираємо варіанти поєднання корисних солодощів. Із заморожених ягід і банана, використовуючи блендер або міксер, легко приготувати ласощі, які за своєю консистенцією нагадуватимуть морозиво, але при цьому без цукру і молочних продуктів. Додавання банана забезпечить такий корисний десерт клітковиною.

Цукерки із сухофруктів і горіхів

Змішавши разом ці два десерти, отримаємо оригінальні ласощі. А для надання їм більш солодкого смаку зверху можна посипати кульки кокосовою стружкою.

Ми завжди хочемо бути для своїх дітей гарними батьками. Але, перш за все, це бажання має бути спрямоване не на виконання усіх їх "солодких" забаганок, а на те, щоб поєднати те, що вони вважають приємним, з тим, що напевно є для них корисним.