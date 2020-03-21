Чому молодим матусям потрібно вести щоденник?

Ведення щоденника допоможе молодій мамі подолати деякі проблеми.

Ведення щоденника дає дуже багато переваг молодим мамам, і все, що вам потрібно зробити, це взяти записник, ручку і витратити п'ять хвилин вашого часу, щоб викласти свої думки. Звичайно, ви можете писати довше, але навіть п'ять хвилин дійсно допоможуть вам. Подивіться, які переваги може дати ведення щоденника молодим мамам.

Зняття стресу

Чудовою перевагою щоденника є те, що він може бути засобом для зняття стресу. Будь-яка молода мама зіштовхується з новими, до цього невідомими випробуваннями. А ще з нестачею сну. Все це разом із необхідністю постійної турботи про немовля примушує її відчувати стрес.

Після того як ви укладете малюка спати, приділіть трохи часу собі і опишіть, що вас сьогодні напружувало. Описавши свій стрес, ви зможете контролювати ситуацію, а потім відпустити її, щоб більше не розмірковувати над нею.

Допомагає поліпшити пам'ять

Було доведено, що записи допомагають запам'ятовувати інформацію у довгостроковій перспективі. Щоденник можна використовувати для записів завдань, які необхідно виконати на наступний день, або для того, щоб зберегти спогади про вашу дитину. Якщо ви приділите час щоденнику і запишете це, ви зможете краще запам'ятати зазначене.

І справа не в тому, що ви думаєте про це і сподіваєтеся, що ця думка повернеться. Коли ви ведете щоденник, ви свідомо берете думку, яку хочете зберегти у пам'яті, і записуєте її на папері, що допомагає вам запам'ятовувати її.

Може допомогти у досягненні ваших цілей

Деякі люди вважають, що кращий спосіб досягти своїх цілей у житті — записати їх і вигадати план. Звичайно, цей план не обов'язково повинен бути дуже докладним, але він може допомогти вам зрозуміти, що вам потрібно зробити, щоб досягти того, чого ви хочете. Наприклад, якщо ви зосереджені на своєму здоров'ї зараз, коли у вас народилася дитина, то відмінний спосіб допомогти собі — вести щоденник про це.

Можливо, ви ведете щоденник про те, як ви хочете їсти більш здорову їжу, частіше брати малюка з собою на прогулянку, а у другій половині дня займатися фізичними вправами.

Може допомогти знайти щось гарне

Коли ви занурені у повсякденне життя, особливо після того, як у вас з'явилася дитина, вам може бути важко зробити крок назад і подумати про все, що у вас є. І люди схильні зосереджуватися на негативі, на тому, що вони не висипаються, що їх діти плачуть або постійно просять їсти. Щоденник може допомогти мамі поглянути на позитивні речі у своєму житті. Наприклад, можна звернути увагу на те, що дитина здорова, у неї є дах над головою і що ви можете проводити час разом зі своїм малюком.

Поліпшення самодисципліни

Ще одна фантастична перевага ведення щоденника — поліпшення самодисципліни. Коли ви приділяєте час записам, ви можете озирнутися на свій день і подивитися, з чим вам було найскладніше. Це може допомогти вам зосередитися на більш досконалому виконанні своїх завдань.

Наприклад, якщо ви помітили, що писали про те, наскільки брудним здається ваш будинок, ви зможете звернути увагу на цю тенденцію і змінити звички. Завдяки веденню щоденника ви краще розумітимете, чого хочете досягти, і це спонукатиме вас виконувати невеликі справи протягом дня.

Робота зі страхами

Молоді мами часто відчувають страхи з найрізноманітніших приводів, пов'язаних з материнством і вихованням дитини. І хоча їх наявність — це нормальне явище, навряд чи ви почуватиметеся краще, знаючи це. Відмінний спосіб впоратися зі страхами, пов'язаними з вихованням дитини, — приділити час своєму щоденнику.

Це дозволить записати свої фобії, зробити крок назад і подивитися на них. Тоді ви можете побачити, що ваші страхи необґрунтовані або знаходяться цілком поза вашим контролем. І це може допомогти вам подолати їх або подивитися на них з іншого боку.

Допомагає очистити голову

Як часто вам здається, що у вашій голові мільйони думок? Вони можуть стосуватися того, що ви хочете зробити зі своєю дитиною, що ви зараз робите і як би ви хотіли виправити попередні помилки.

Коли ви ведете щоденник, ви можете записати усі ці думки на аркуші паперу. Головне, щоб цей записник мав сенс лише для вас. Таким чином, ви можете записувати свої думки у міру їх надходження, навіть якщо вони заплутані.

Допомагає пережити розчарування

Бути матір'ю означає переживати важкі часи, але важливо те, як ви їх долаєте і як висловлюєте свої емоції. Тому, коли ви засмучені, замість того щоб сваритися з партнером або закриватися у собі, краще ведіть щоденник.

У ньому ви можете записати все, що вас турбувало або засмучувало протягом дня. І це допоможе вам з'ясувати, як уникнути негативу або як краще з ним впоратися.

Допомагає самовдосконаленню

Багато людей прагнуть до того, щоб поліпшити себе, і один з найпростіших способів для цього — ведення щоденника. Це дозволить вам записати все, починаючи з того, через що ви відчуваєте провину і що ви хотіли б змінити, і до того, чим ви задоволені. І те, що ви постійно робите, може допомогти вам стати тим, ким ви хочете бути.

Хранитель пам'яті

Коли ваша дитина виросте, ви виявите, що вам захочеться залишити кілька речей на пам'ять. Ці предмети можуть допомогти повернути спогади. Ще один спосіб зберегти спогади — це вести щоденник.

Щоденники про ваш досвід молодої мами та успіхи, яких досягла ваша дитина, можуть допомогти вам повернутися у минуле, щоб побачити, як ви у ці миті почувалися. Тепер вам залишилося знайти гарний щоденник, у якому ви зберігатимете усі ваші дорогоцінні спогади про вашу дитину.