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Які найкращі країни для життя та виховання дітей

Які найкращі країни для життя та виховання дітей
19:25 Сьогодні Телеграф the-village.com.ua Фото: Instagram

ЮНІСЕФ склав рейтинг країн, які найбільше підходять для розвитку і життя дітей: перше місце займає Норвегія.

Експерти оцінювали умови у країнах: освіту, здоров’я, харчування та екологічну ситуацію.

За даними звіту, в першій п’ятірці також Південна Корея, Нідерланди, Франція та Ірландія. Україна займає в списку 91 місце зі 180 країн − між Бразилією та Ямайкою.

На останнім п'ятьох позиціях у рейтингу − Малі, Нігер, Сомалі, Чад і Центральноафриканська Республіка.

Водночас жодна країна не забезпечує належним чином захист здоров'я дітей, навколишнього середовища та їхнього майбутнього, йдеться у звіті ООН «Майбутнє заради дітей» від понад 40 експертів з охорони здоров’я дітей і підлітків.

Здоров’я дітей у світі під загрозою через зміну клімату, викиди парникових газів і маркетингові кампанії, які підштовхують дітей до споживання фаст-фуду, солодких напоїв, алкоголю та тютюну.

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За даними ООН, більше двох мільярдів людей проживають у країнах, де гуманітарні кризи, конфлікти, стихійні лиха та зміни клімату заважають дітям повноцінно розвиватися.

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Діти, Виховання, Країни, Рейтинг країн.
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