Які наслідки використання смартфонів для дітей у ранньому віці

Вчені досліджували вплив електронних пристроїв на психіку.

Чимало суперечок йде про те, чи шкідливі гаджети, девайси для дітей, або ж це нешкідлива і неминуча еволюція людської комунікації та дозвілля. Істина, як завжди, десь посередині. Але стосовно зовсім ще малюків фахівці Каліфорнійського університету в Дейвісі (США), що опублікували результати нового дослідження в журналі JAMA Pediatrics, категоричні: привчати дітей до мобільного телефону треба якомога пізніше.

А якщо маленькі ручки вже дотяглися до девайса, не варто давати дитині проводити багато часу за пристроєм. В іншому разі малюк відчуватиме труднощі з саморегуляцією, а це, своєю чергою, загрожує проблемами з навчанням та спілкуванням з однолітками.

Саморегуляція — це здатність людини контролювати свій психоемоційний стан. Вона необхідна для короткострокового і довгострокового планування, а також самоконтролю думок, почуттів і поведінки. Частково поняття саморегуляції збігається з силою волі. Але якщо сила волі — це вміння змусити себе через не хочу, то саморегуляція дозволяє налаштувати себе так, щоб захотіти (або хоча б не менше хотіти), а потім вже зробити необхідне.

Добре розвинені навички саморегуляції дозволяють дітям краще справлятися з навчанням, заводити друзів і впливають на соціальне становище, дохід, схильність до правопорушень і здоров'ю у дорослому житті.

Два з половиною роки вчені досліджували дітей у віці від двох з половиною до чотирьох років і опитали їх батьків. Навички дітей оцінювалися за допомогою десяти завдань. Серед іншого малюків просили повільно й акуратно ходити вздовж лінії, будувати вежі з кубиків тощо, найскладніше — тест на самоконтроль, коли дитину просили не розкривати покладений перед ним подарунок, поки дядько вчений йшов з кімнати «по справах».

Поговоривши з батьками, фахівці дізналися, коли дитина почала освоювати мультимедійні пристрої (телефони, планшети, телевізори, комп'ютери), а також скільки тепер проводить часу за ними.

Навички саморегуляції виявилися найнижчими у дітей, які рано почали користуватися вищезазначеною електронікою і частіше, ніж інші, використовували девайси в повсякденності. Особливо негативним ефектом виділилися мобільні телефони. Дослідники пояснили це тим, що смартфони можна постійно носити з собою і, відповідно, користуватися ними частіше, при першій можливості, наприклад в громадському транспорті або у черзі в магазині.

Автори роботи не закликають повністю захищати дітей від мобільників. Вони нагадують, що існує безліч якісного мультимедійного контенту, який надає позитивний вплив на розвиток малюків. Ключ до максимальної користі — в помірності. Дитину треба привчати до смартфона якомога пізніше, не давати засиджуватися за пристроєм довго, а якщо розвивальні ігри та передачі завантажити — сучасні технології виявляться прекрасними помічниками у вихованні.