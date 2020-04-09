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Які наслідки використання смартфонів для дітей у ранньому віці

Які наслідки використання смартфонів для дітей у ранньому віці
03:24 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Вчені досліджували вплив електронних пристроїв на психіку.

Чимало суперечок йде про те, чи шкідливі гаджети, девайси для дітей, або ж це нешкідлива і неминуча еволюція людської комунікації та дозвілля. Істина, як завжди, десь посередині. Але стосовно зовсім ще малюків фахівці Каліфорнійського університету в Дейвісі (США), що опублікували результати нового дослідження в журналі JAMA Pediatrics, категоричні: привчати дітей до мобільного телефону треба якомога пізніше.

А якщо маленькі ручки вже дотяглися до девайса, не варто давати дитині проводити багато часу за пристроєм. В іншому разі малюк відчуватиме труднощі з саморегуляцією, а це, своєю чергою, загрожує проблемами з навчанням та спілкуванням з однолітками.

Саморегуляція — це здатність людини контролювати свій психоемоційний стан. Вона необхідна для короткострокового і довгострокового планування, а також самоконтролю думок, почуттів і поведінки. Частково поняття саморегуляції збігається з силою волі. Але якщо сила волі — це вміння змусити себе через не хочу, то саморегуляція дозволяє налаштувати себе так, щоб захотіти (або хоча б не менше хотіти), а потім вже зробити необхідне.

Добре розвинені навички саморегуляції дозволяють дітям краще справлятися з навчанням, заводити друзів і впливають на соціальне становище, дохід, схильність до правопорушень і здоров'ю у дорослому житті.

Два з половиною роки вчені досліджували дітей у віці від двох з половиною до чотирьох років і опитали їх батьків. Навички дітей оцінювалися за допомогою десяти завдань. Серед іншого малюків просили повільно й акуратно ходити вздовж лінії, будувати вежі з кубиків тощо, найскладніше — тест на самоконтроль, коли дитину просили не розкривати покладений перед ним подарунок, поки дядько вчений йшов з кімнати «по справах».

Поговоривши з батьками, фахівці дізналися, коли дитина почала освоювати мультимедійні пристрої (телефони, планшети, телевізори, комп'ютери), а також скільки тепер проводить часу за ними.

Навички саморегуляції виявилися найнижчими у дітей, які рано почали користуватися вищезазначеною електронікою і частіше, ніж інші, використовували девайси в повсякденності. Особливо негативним ефектом виділилися мобільні телефони. Дослідники пояснили це тим, що смартфони можна постійно носити з собою і, відповідно, користуватися ними частіше, при першій можливості, наприклад в громадському транспорті або у черзі в магазині.

Сайти для школярів, які найдоступніше пояснюють інформацію

Автори роботи не закликають повністю захищати дітей від мобільників. Вони нагадують, що існує безліч якісного мультимедійного контенту, який надає позитивний вплив на розвиток малюків. Ключ до максимальної користі — в помірності. Дитину треба привчати до смартфона якомога пізніше, не давати засиджуватися за пристроєм довго, а якщо розвивальні ігри та передачі завантажити — сучасні технології виявляться прекрасними помічниками у вихованні.

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Психика, Діти, Смартфони, Виховання, Батьківство.
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