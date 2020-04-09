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Як домовитися з чоловіком, хто і коли буде доглядати малюка

Як домовитися з чоловіком, хто і коли буде доглядати малюка
18:17 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Instagram

З коханим завжди можна домовитися про те, хто і як дбатиме про малюка.

Медсестри і акушерки у лікарні зазвичай дають рекомендації щодо того, як правильно піклуватися про дітей. Однак до того часу, поки ви не залишитеся з цим питанням наодинці, ви ніколи не дізнаєтеся, що можете не спати цілодобово і при цьому дійсно нормально жити. Зрозуміло, наявність поруч когось, хто допоможе вам розділити тягар відповідальності протягом перших декількох тижнів і місяців після народження малюка, дозволить і вам, і вашій дитині бути щасливими!

 Зв'язок — ключовий фактор

Коли у родині з'являється дитина, партнери дещо віддаляються одне від одного. Запам'ятайте одну дуже важливу річ: незважаючи ні на що, ви повинні продовжувати приділяти час одне одному! Завжди говоріть, про що ви думаєте. Озвучуйте усі свої страхи і розчарування, щоб у вашого партнера було чітке розуміння того, що вам потрібно. Лише відкритий діалог дозволить вам підтримувати одне одного і вибудувати відносини, які допоможуть пережити усі радощі і стреси батьківства.

Складіть розклад

Це допоможе переконатися, що ви спите у достатній кількості, щоб відновитися і бути у змозі піклуватися про малюка. Внесіть у цей список годування, розділіть години "чергування" з чоловіком. Це дозволить вам відключати свій мозок на короткий час і спокійно відпочивати, адже ви будете впевнені, що зараз черга іншої людини заспокоїти дитину.

Призначте відповідального за зміну підгузків

Більшість пар зазвичай намагаються мирно розділити обов'язки, але конфлікт неминучий, коли один відчуває, що він робить більше, ніж інший. Зміна підгузка — це не найбільш приємне завдання, а тому молодій мамі сподобається, якщо цей обов'язок на себе візьме тато.

Слідкуйте за режимом сну

Немовлята потребують свого власного графіка сну. При цьому вони повинні знати, коли саме настав час лягати спати. І привчати їх до цього краще з раннього віку. Зрозуміло, робити це слід так, щоб турбота про дитину не лягла на плечі одного з батьків! Поки один із вас купає дитину, інший може підготувати піжаму і місце для сну.

По черзі гуляйте

Прогулянка з малюком — відмінний час для того, щоб вийти з домівки і внести хоч якусь різноманітність у своє життя. Безумовно, час від часу можна вирушати на прогулянку усією родиною, але ви можете гуляти і по черзі, щоб дати другому батьку можливість трохи відпочити, поспати або просто присвятити час собі.

Обміркуйте план на ніч

Зазвичай, мама цілий день перебуває в очікуванні того моменту, коли вона зможе закрити очі і міцно заснути. Тому щовечора визначайте, хто і що робитиме вночі. Якщо дитина прокидатиметься і плакатиме кілька разів протягом ночі, кожен з вас вставатиме у свою чергу, даючи можливість другій половині теж виспатися.

Визначтеся з часом годування

Годування дитини може стати складним завданням, якщо малюк знаходиться на грудному вигодовуванні. Але якщо ви з якоїсь причини вибрали штучне харчування, установіть черговість годування з партнером.

По черзі грайте з малюком

Можливо, до народження дитини ви з партнером проводили чимало часу разом. Тепер прийшов час розділитися: поки один з батьків гратиме з малюком, другий встигне прийняти душ і поїсти, зробити якусь хатню роботу або зайнятися собою. Запам'ятайте: чим частіше батьки відпочивають, тим краще вони можуть доглядати за своєю дитиною. Тому дозвольте одне одному час від часу відпочивати і заряджатися енергією.

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Розділіть домашню роботу

Коли вдома з'являється малюк, справ у батьків додається. А ще збільшується кількість людей, які хочуть прийти у гості, щоб побачити новонародженого. Звичайно, домашні справи доводиться виконувати, і буде правильно, якщо мама і тато дитини розділять цю роботу на двох. Розподіліть обов'язки і неухильно виконуйте їх, тоді ви завжди будете готові до несподіваного візиту!

Присвячуйте час собі

Це може бути дуже важко для молодих мам: залишити дитину, щоб вийти з домівки і зробити щось для себе. Однак, на думку психологів, це неймовірно важливо! Навіть якщо це лише годинна поїздка у кафе або короткий похід до торгівельного центру, знайдіть час, щоб подбати про себе, поки дитина знаходиться вдома у люблячих руках вашої другої половини.

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Діти, Виховання, Батьки, Чоловік, Батьківство, Час з дітьми.
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