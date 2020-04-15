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Як правильно економити на дитячих перекусах на карантині

Як правильно економити на дитячих перекусах на карантині
14:37 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Як заощадити на дитячих смаколиках.

Мешканка США Дженіфер Холстром в соцмережах розповіла про те, як економить на перекусах для дітей під час карантину.

У американки дві дочки й син, і всі вони, перебуваючи вдома, постійно хочуть перекусити чим-небудь смачним — печивом, цукерками, соками, фруктами. У перший тиждень карантину витрати мами на снеки значно збільшилися. Щоб знизити витрати на їжу, вона тепер щодня формує для дітей спеціальні кошики.

Багато американських батьків скаржаться в соцмережах, що діти під час карантину від нудьги постійно бігають до холодильника і просять що-небудь смачн

"Я продовжую бачити ці пости про дітей, які хочуть їсти весь день, поки вони вдома. Моє рішення було таким! У кожної дитини тепер є свій кольоровий кошик. Вранці я кладу в них закуски на день. Коли закуски закінчуються, вони більше нічого не отримують. Це змушує їх зупинитися і подумати, чи дійсно їм потрібен перекус", — поділилася на своїй сторінці в Facebook Дженіфер.

Також жінка уточнила, що обов'язково годує своїх дітей сніданком, обідом і вечерею, але не готова витрачати 400 доларів (11 тис. гривень) в тиждень на снеки, солодощі та соки для своїх дітей.

Багато користувачів соцмережі високо оцінили спосіб економії Дженіфер. Ідея з кошиками викликала таке захоплення американців, що пост багатодітної мами набрав кілька сотень тисяч переглядів.

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Багато українців, які зіткнулися з такою ж проблемою, також вже скористалися порадою американської мами й почали формувати кошики з перекусами для своїх дітей, а деякі вдосконалили меню — прибрали солодощі, замінивши їх більш корисними фруктами, ягодами та овочами.

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Экономия, Продукті, Діти, Харчування, Батьки.
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