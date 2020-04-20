Вчені дали пояснення, чому IQ сільських дітей вище ніж у міських

Фолієва кислота протидіє впливу загрозливого дитячого розвитку речовини РМ10.

Дослідники з США з'ясували, що в сільських дітей рівень IQ (стандарт, за яким вимірюється рівень інтелекту) вище, ніж у міських дітей. Більш низький інтелект дітей, що живуть в місті, вчені пов'язують з впливом брудного повітря.

Дослідження було проведено фахівцями з Каліфорнійського університету. Після експерименту з тестами на інтелект, в якому брали участь більше тисячі дітей, фахівці прийшли до висновку, що знижений рівень IQ у міських дітей в порівнянні з сільськими пов'язаний з впливом несприятливого екологічного чинника. Автори проекту встановили, що основна шкода міським дітям наносять частки під назвою РМ10.

"Дані частки дуже дрібні, легко проникають в організм матері і впливають на плід. Вони здатні викликати запальні процеси в плаценті, заважаючи їй правильно функціонувати. Плід в результаті недоотримує поживні речовини і кисень, і це негативно позначається на його розвитку ", - говорять учені.

Щоб уникнути внутрішньоутробної деформації хребта і дефектів в розвитку мозку плода жінкам слід вживати продукти, багаті фолієвою кислотою - бобові, шпинат, спаржу, брокколі, лляне масло, субпродукти, а також продукти з цільного зерна. За словами вчених, фолієва кислота протидіє впливу загрозливого дитячого розвитку речовини РМ10.