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Поради від бабусь, як робити уроки з дітьми

Поради від бабусь, як робити уроки з дітьми
16:18 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: unsplash

Старші люди зазвичай дають поради щодо господарства або рецептів.

Але зараз у багатьох родинах бабусі та дідусі допомагають маленьким учням під час дистанційного навчання та роблять з ними уроки. Ці поради дуже цікаві та, можливо, допоможуть і вам у навчанні дітей.

Видання Освіторія зібрало поради від старшого покоління, як вони займаються уроками з онуками.

Давати дитині горіхи

Пенсіонерка Людмила Солончук, яка має 8-річну онучку Катрусю, радить давати дітям горіхи. Під час занять бабуся ставить біля учениці тарілку зі жменькою горішків (арахіс, мигдаль, кеш’ю).

"Головне — не надто багато, бо вони калорійні. Дитина їсть, коли схоче. Горіхи допомагають зосередитися, коли виникає бажання щось погризти, і вони корисніші за солодощі. До того ж, горіхи – це чудовий спосіб покращити пам’ять, вивчити щось нове і довше утримувати інформацію", – каже бабуся.

Вчити усно рахувати числа

Лише зусилля тренують мозок. За словами бабусі, колись у школах на математиці був окремий вид занять – усне рахування, на якому вивчали чимало спеціальних прийомів швидкого виконання математичних операцій в умі.

Коли дітям варто починати вчити іноземну мову

Зі шкільних років бабуся пам’ятає просте і зрозуміле правило: щоб помножити число на 100, треба назвати цим числом число сотень. Так і вчить онуку. Тобто 8 на 100 — це одразу ж вісім сотень, вісімсот.

Навчити писати пером

Бабуся вважає, що у сучасних школах мало уваги приділяють гарному почерку, а колись школярі на це витрачали години.

Так, можливо, колись все друкуватимуть на ноутбуках, але поки що старшокласники та студенти мають робити чимало записів. А якщо підліток пише незрозумілим почерком, то частину конспекту він просто не зрозуміє і втратить цю інформацію. Тому бабуся подарувала онуці пір’яну ручку, і частину завдань з мови школярка виконує саме нею.

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Школа, Уроки, Лайфхаки, Бабусі, Домашнє завдання.
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