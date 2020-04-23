Дистанційне навчання для багатьох мам та вчителів, як випробування

Як йдуть справи в Україні зі шкільною освітою під час карантину.

Всі навчальні заклади в Україні через карантин були змушені перейти на так зване дистанційне навчання. Експерти зазначають, що до такого вітчизняна система освіти не була готова, особливо в школах. Така практика в України просто відсутня, і впровадити цю систему потрібно було за дуже короткий час.

Проте, в XXI столітті, коли, здавалося б, у всіх є гаджети та інтернет, організувати дистанційне навчання не так вже й складно. Для цього є навіть досить прості та зрозумілі сервіси, такі як Google Classroom, наприклад. І це може більше або менше працювати в містах. А як бути в селах, де у багатьох не те що інтернету немає, а навіть гаджетів? Про це пише журналістка Катерина Чернявська для телеканалу 112.

Відомо, що журналісти поспілкувалися з вчителькою початкових класів однієї із сільських шкіл України і попросили розповісти, як проходить дистанційне навчання за таких умов.

"У Світлани Анатоліївни (ім'я змінено на прохання героїні) четвертий клас, в якому всього 12 дітей. Якщо вчителі і раніше завжди працювали після роботи, то тепер навчальний день триває з 8 ранку і до пізнього вечора. Якби дітей було більше, вона навіть не уявляє, як би справлялася." - розповідають журналісти.

"Наша школа, як, думаю, і інші, була абсолютно неготова до дистанційного навчання. Мало того, що подібних напрацювань немає, так ще і далеко не всі вміють користуватися платформами, які є. В нашій школі спочатку хотіли проводити заняття саме через Classroom, але для цього у дітей повинні бути хоча б ноутбуки та нормальний інтернет. Але не у всіх батьків у моєму класі є електронна пошта, більшість користується тільки мобільним інтернетом, не у всіх навіть смартфони є.", - розповідає вчителька.

"Часом складається враження, що це наші діти і ми повинні змушувати їх вчитися, а не батьки. Директор сказав нам, що батькам же за це зарплату не платять, що ми повинні їх мотивувати. Але як можна мотивувати дитину, якщо її навчання не треба навіть її батькам? Є у мене в класі одна дитина, яка намагається, але вона приходить додому і мама їй каже, мовляв, сьогодні ти молодець, але ти все одно все забудеш, або навіщо ти принесла додому цю саморобку, щоб вона тільки припадала пилом. І так у багатьох сім'ях. Батькам все одно, відповідно, і їх дітям також.

Але я все одно повинна змусити їх захотіти вчитися, мені ж за це платять. Думаю, що в містах діти більш мотивовані до навчання, там батьки самі більш освічені і можуть донести до дитини, навіщо їм потрібна школа.", - додала педагог.