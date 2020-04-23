Скачать
Четвер, 23.04.2020
В яких областях та скільки українців заражені коронавірусом
В яких областях та скільки українців заражені коронавірусом
Прибув літак з українськими лікарям з Італії для допомоги з пандемією
Прибув літак з українськими лікарям з Італії для допомоги з пандемією
Лопес: Ми зуміли залізти в голову Ломаченку
Лопес: Ми зуміли залізти в голову Ломаченку
У левів та тигрів Нью-Йоркського зоопарку підтвердили Covid-19
У левів та тигрів Нью-Йоркського зоопарку підтвердили Covid-19

Дистанційне навчання для багатьох мам та вчителів, як випробування

Дистанційне навчання для багатьох мам та вчителів, як випробування
18:54 Сьогодні Телеграф znaj.ua Фото: unsplash

Як йдуть справи в Україні зі шкільною освітою під час карантину.

Всі навчальні заклади в Україні через карантин були змушені перейти на так зване дистанційне навчання. Експерти зазначають, що до такого вітчизняна система освіти не була готова, особливо в школах. Така практика в України просто відсутня, і впровадити цю систему потрібно було за дуже короткий час.

Проте, в XXI столітті, коли, здавалося б, у всіх є гаджети та інтернет, організувати дистанційне навчання не так вже й складно. Для цього є навіть досить прості та зрозумілі сервіси, такі як Google Classroom, наприклад. І це може більше або менше працювати в містах. А як бути в селах, де у багатьох не те що інтернету немає, а навіть гаджетів? Про це пише журналістка Катерина Чернявська для телеканалу 112.

Відомо, що журналісти поспілкувалися з вчителькою початкових класів однієї із сільських шкіл України і попросили розповісти, як проходить дистанційне навчання за таких умов.

"У Світлани Анатоліївни (ім'я змінено на прохання героїні) четвертий клас, в якому всього 12 дітей. Якщо вчителі і раніше завжди працювали після роботи, то тепер навчальний день триває з 8 ранку і до пізнього вечора. Якби дітей було більше, вона навіть не уявляє, як би справлялася." - розповідають журналісти.

"Наша школа, як, думаю, і інші, була абсолютно неготова до дистанційного навчання. Мало того, що подібних напрацювань немає, так ще і далеко не всі вміють користуватися платформами, які є. В нашій школі спочатку хотіли проводити заняття саме через Classroom, але для цього у дітей повинні бути хоча б ноутбуки та нормальний інтернет. Але не у всіх батьків у моєму класі є електронна пошта, більшість користується тільки мобільним інтернетом, не у всіх навіть смартфони є.", - розповідає вчителька.

"Часом складається враження, що це наші діти і ми повинні змушувати їх вчитися, а не батьки. Директор сказав нам, що батькам же за це зарплату не платять, що ми повинні їх мотивувати. Але як можна мотивувати дитину, якщо її навчання не треба навіть її батькам? Є у мене в класі одна дитина, яка намагається, але вона приходить додому і мама їй каже, мовляв, сьогодні ти молодець, але ти все одно все забудеш, або навіщо ти принесла додому цю саморобку, щоб вона тільки припадала пилом. І так у багатьох сім'ях. Батькам все одно, відповідно, і їх дітям також.

Поради від бабусь, як робити уроки з дітьми

Але я все одно повинна змусити їх захотіти вчитися, мені ж за це платять. Думаю, що в містах діти більш мотивовані до навчання, там батьки самі більш освічені і можуть донести до дитини, навіщо їм потрібна школа.", - додала педагог.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Школа, Карантин, Діти, Вчителі, Навчання, Дистанційне навчання.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День психолога 2020: привітання у віршах та картинках
02 У бійця UFC Лаймана Гуда виявили коронавірус
03 Тенісист Роджер Федерер виступив за об'єднання ATP и WTA
04 ФК "Карпати" висунули свого кандидатина пост президента УПЛ
05 Трамп дозволив стріляти на ураження по іранських кораблях
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Держава буде перевіряти самоізоляцію громадян у цифровому режимі
Держава буде перевіряти самоізоляцію громадян у цифровому режимі
Обмеження будуть існувати ще довгий період
Обмеження будуть існувати ще довгий період
Президент порадив українцям вивчати мови на карантині
Президент порадив українцям вивчати мови на карантині
Дистанційне навчання для багатьох мам та вчителів, як випробування
Дистанційне навчання для багатьох мам та вчителів, як випробування
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся